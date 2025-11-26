Martín Pino, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN) informó que las tarifas de luz que están pagando desde ese sector, en algunos casos llegaron con aumentos de casi medio millón en comparación con el mes pasado.

Por medio de un comunicado de prensa, Pinto denunció que, con estas medidas, el Gobierno de Javier Milei está “asfixiando a las pymes”.

“Estamos arrancando una semana bastante complicada. Muchos colegas nos informan desde distintas partes de la Provincia de Buenos Aires que están recibiendo las boletas de luz con un incremento, en algunos casos, de $450.000 más de lo que pagaron el mes pasado”, advirtió el referente de CIPAN.

Además, señaló que, sumado al incremento en los gastos por electricidad, también hay que agregar las subas en combustible: “La semana pasada aumentó seis días consecutivos y nadie habla de eso”. En esa misma línea se mostró crítico al destacar que “el Gobierno nacional no informa nada: solamente aumentan y listo”.

Caída del consumo de pan

Poniendo un poco de contexto, en la misiva emitida por CIPAN se señaló que, en los últimos 18 meses, 1.700 panaderías debieron bajar sus persianas de manera definitiva. Esta estadística nacional representa la pérdida de entre 10.000 y 15.000 empleos.

Este resultado se da como consecuencia de una fuerte caída del consumo en este rubro, ya que en los últimos dos años el pan registró una baja del 55% y la pastelería tuvo una merma del 80%.

Pinto mencionó que “este Gobierno sigue haciendo lo que quiere, sigue asfixiando a las pymes”, ya que además del impacto del recorte del poder adquisitivo, lo que resultó determinante en este sector fueron los aumentos en las tarifas de luz y gas.

Otros factores a tener en cuenta son el precio dolarizado de la harina y el fin de la ley de alquileres, dos variables que suman a los ajustes mensuales que terminaron por complicar la situación del sector panadero.

Un desierto en el sector industrial nacional

En comunicación con Perfil, Martín Pino se mostró tajante al destacar que el Gobierno “está empujando a los panaderos al exterminio”. Luego reflexionó que “están tratando de exterminar, no solamente a los panaderos, sino también a los carniceros y los verduleros para que subsistan solamente las grandes empresas”.

Manteniendo esta misma línea, destacó que en los últimos dos años lo único que recibieron fueron ajustes, pérdidas de fuentes de trabajo e industrias cerradas.

“Hoy me toca a mí representar a los industriales panaderos de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que lo único que vemos es algo desolador”, mencionó el referente de CIPAN, para luego cerrar la comunicación diciendo que “cuando este gobierno se vaya, va a quedar un desierto de pymes, un desierto de panadería, un desierto de fábrica, en fin, un desierto de industrias”.

“Panazo” por el cierre de 1.700 panaderías

El mes pasado la CIPAN organizó en pleno centro de Merlo un “Panazo”, en donde regalaron 4.000 kilos de pan en apenas una hora en el marco del Día Internacional del Pan, que se celebra cada 16 de octubre.

La CIPAN y sus centros asociados salieron a la calle para denunciar una situación que describen como “casi terminal”, producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Además del impacto del recorte del poder adquisitivo, en ese momento el referente de CIPAN destacó los aumentos de los costos de producción: “En las últimas dos semanas, la harina aumentó entre un 12% y un 16%, la levadura un 8% y la materia grasa un 11%”, comentó Pino.

GZ / lr