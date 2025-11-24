Daniel Rosato: “Sin industrias, difícilmente se logre generar trabajo y mejorar el consumo”

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, tomó una postura crítica contra los dichos del secretario de Coordinación de Producción, Martín Lavigne, y le respondió asegurando que “sin industrias, difícilmente se logre generar trabajo y mejorar el consumo”.

En un comunicado, Rosato salió al cruce de la frase atribuida al funcionario nacional, quien aseguró que “la mejor política industrial es la que no existe”, postura que desató fuertes reacciones en el sector fabril.

El titular de IPA remarcó que "el orden de la macroeconomía es fundamental para generar confianza y créditos para nuevas inversiones", dando cierto respaldo a parte de la estrategia económica del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, aclaró que “eso debe ir acompañado de una política industrial que apunte a generar los empleos que el gobierno propone con la modernización laboral”, destacando la necesidad de combinar estabilidad macro con producción nacional.

"Desde Industrias Pymes Argentinos consideramos muy importantes las medidas que ha tomado el gobierno para controlar el déficit, la economía y buscar la reducción de costos" valoró Rosato, aunque dejó claro que no comparte la visión de liberalizar el mercado sin protección local.

Importaciones y competitividad

El dirigente planteó con preocupación que "el problema radica en que no podemos pensar ni sostener que, mediante las importaciones, el gobierno argentino logrará competitividad", y advirtió que son necesarias condiciones internas para igualar costos.

También expresó: "Tenemos una gran oportunidad, pero no vemos bien que haya funcionarios a favor de la apertura de las importaciones", señalando que esa línea de gestión podría afectar a la industria nacional.

Rosato insistió en que es clave que los funcionarios “trabajen para reducir los costos en Argentina y que todo el sector productivo pueda competir con los productos extranjeros”, poniendo el foco en el desafiante escenario de costos internos.

En paralelo, reclamó: "Queremos una apertura leal y consciente. No queremos una apertura desleal y destructiva", y sostuvo que la única vía sostenible de desarrollo es “buscar que Argentina sea competitiva y que sus industrias puedan producir a precios internacionales”.

Advertencia sobre empleo y futuro productivo

El empresario advirtió sobre el riesgo de desplazar al Estado del acompañamiento industrial: "Creemos que pensar en eso es pensar en cerrar más fábricas, en el desempleo y en una situación que llevará al país a una crisis social que vamos a lamentar", alertando sobre el impacto social de un viraje extremo en política económica.

Por último, Rosato afirmó que se debe “defender y cuidar nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos”, y subrayó el potencial de sectores como el energético, minero y agropecuario como pilares del futuro laboral argentino.

GZ