El joven y reconocido panadero y creador de La Valiente y Salvaje Bakery, Germán Torres, falleció este domingo a las 5 de la mañana luego de sufrir una recaída de una prolongada enfermedad con la que se encontraba batallando desde hace un tiempo. A sus 38 años, se había vuelto un referente de la panadería artesanal en Argentina.

El joven nacido en 1985 en Buenos Aires supo llevar adelante una destacada trayectoria en la cocina, siempre marcada por la innovación. A lo largo de su carrera gastronómica fue cocreador de Salvaje Bakery, donde introdujo en escena el pan de masa madre, y luego de La Valiente, de la mano del chef Christian Petersen.

En principio, Torres se dedicaba profesionalmente al mundo de la publicidad, carrera de la que se recibió en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y por la que en 2006 fue premiado durante el festival de publicidad de Cannes, lo que le permitió iniciar su carrera en diferentes agencias.

No obstante, más allá de su faceta de publicista, por las noches el joven cocinaba en el restaurante Guido’s, un local gastronómico de comida italiana ubicado en Palermo. La experiencia lo cautivó y lo llevó a inscribirse en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).

Luego de un viaje a la India, regresó al país y abandonó la publicidad para dedicarse de lleno a la gastronomía. Su decisión lo llevó a pasar por distintas cocinas, incluyendo las de Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro.

Con un marcado interés por el pan, en 2016 fundó la panadería Salvaje Bakery, sosteniendo que desde su lugar buscaba revolucionar y redefinir el concepto del rubro en el país, alejándose del paradigma industrial y resaltando el trabajo rústico y libre.

"Cada día interpreto al pan de una nueva manera", manifestó en su libro Pan de Garage (Planeta), publicado en 2019. Desde su conocimiento también fue autor de Pan de campo (2022, Planeta).

Tras la apertura de su panadería, también se dedicó a la elaboración de pan de centeno artesanal en su casa bajo la marca Delirante. Posteriormente, se asoció con Christian Petersen y ambos abrieron La Valiente.

"Tu presencia nos acompañará para siempre. Vamos a mantener el pan que nos enseñaste, las medialunas al color que te gustan y los rolls de canela que te hacia tu abuela. Vamos a continuar por el camino en el que nos embarcamos y lograr este sueño que tuvimos juntos", expresaron desde la cuenta de Instagram de La Valiente.

Su amigo y socio, Petersen, despidió a Torres compartiendo un video de él dando consejos y amansado un pan de centeno. El cocinero Tomás Kalika y Fabián Von Quintiero, quien le prologó su libro Pan de Garage, entre oras personas, también le dedicaron una despedida en redes sociales.

