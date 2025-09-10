Murió Alberto "Loro" Yardín, ex diputado provincial y dirigente histórico del peronismo correntino

El ámbito político de Corrientes y de la localidad de Paso de los Libres se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento de Alberto "Loro" Yardín, un histórico dirigente del peronismo. El ex diputado provincial y ex presidente del Partido Justicialista local fue hallado sin vida en su estudio notarial, según informaron allegados y familiares.

La noticia fue confirmada públicamente por el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa, quien utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y rendir homenaje a la trayectoria del dirigente.

La despedida de Martín "Tincho" Ascúa

"Con profundo dolor nos toca despedir a un histórico militante de Paso de los Libres, el Loro Yardín", escribió Ascúa en sus plataformas digitales. El intendente destacó el compromiso de Yardín con la causa, definiéndolo como "un compañero de todas las luchas, que siempre estuvo en la calle, en las reuniones, en cada campaña, llevando la bandera bien en alto".

Ascúa enfatizó el valor de la militancia de Yardín, quien "supo estar al lado de sus compañeros y compañeras en los momentos más difíciles y también en los más felices, con la convicción de que organizarse y militar es el camino para transformar realidades". El dirigente político de Paso de los Libres cerró su mensaje enviando un abrazo a la familia y allegados y asegurando que "el Loro deja una huella imborrable en nuestra historia colectiva".

Una trayectoria de militancia y compromiso

Alberto "Loro" Yardín fue una figura clave en la política de Paso de los Libres, reconocido por su rol como ex diputado provincial y por haber presidido el Partido Justicialista en su localidad.

Su vida estuvo marcada por una profunda dedicación a la militancia, dejando una impronta de convicción y lealtad que sus compañeros y compañeras hoy recuerdan.

Un adiós a un histórico referente político

El fallecimiento de Alberto "Loro" Yardín representa la pérdida de un referente para el peronismo correntino y, en particular, para Paso de los Libres.

Su legado como militante y dirigente deja un vacío, pero su figura, tal como lo describió el intendente Martín Ascúa, permanecerá en el recuerdo de quienes lo acompañaron en su carrera política y en la vida.