“Hay cosas que no cierran”: el fiscal Amad no descarta pedir el procesamiento de Capitanich y Soneira

El avance de la causa por las supuestas entregas irregulares de tierras fiscales durante la gestión anterior tuvo este martes sus primeras declaraciones indagatorias Tras la jornada de indagatorias, el fiscal federal Carlos Amad afirmó que analiza pedir el procesamiento contra el exgobernador Jorge Capitanich y la exministra Marta Soneira, en una investigación que también involucra a empresarios y allegados.

El funcionario judicial se mostró firme respecto de la evidencia recolectada hasta el momento: “Hay cosas que siguen sin cerrar. Hay algo que ellos no pueden explicar, que es el cómo le entregaron tierras a los socios de la ministra”, sostuvo en declaraciones a Diario Chaco.

La estrategia de los imputados

Capitanich, quien se presentó de manera virtual, eligió no responder preguntas y entregó un escrito en el que negó haber tenido participación en adjudicaciones directas. Argumentó que su rol se limitaba a ratificar las que superaban las 300 hectáreas, en un proceso con instancias de control múltiples. A la par, denunció una “persecución política” y calificó la acusación como una “transferencia inexistente”.

Soneira, por su parte, también se limitó a presentar un escrito sin responder preguntas.

Amad no se mostró sorprendido por la estrategia de defensa: “Ahora cuando declaren todos voy a analizar cada cosa que dijeron en sus descargos. Lo voy a confrontar con la prueba, y vamos a ver cómo seguimos”, explicó.

El fiscal adelantó que continuará con indagatorias a empresarios y al esposo de Soneira, y dejó abierta la posibilidad de profundizar la línea financiera: “Ahí es donde hay que entrar a mirar al finito de las cuentas bancarias”, advirtió.

Contexto político y judicial

La investigación avanza tras el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones a los planteos de nulidad presentados por las defensas. El expediente busca determinar si existió un esquema de entrega de terrenos a personas y empresas cercanas al poder, con beneficios industriales como mecanismo de encubrimiento.

Capitanich, candidato a senador por Fuerza Patria, enmarcó la causa en la campaña electoral y apuntó directamente contra el fiscal: “Inventa un hecho ilícito, selecciona pruebas a medida de su hipótesis y descarta aquellas que la contradicen”, declaró.

La definición de Amad sobre el eventual procesamiento se conocerá tras culminar el cronograma de indagatorias previsto para los próximos días.