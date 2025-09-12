Cada 12 de septiembre, en el Día Internacional de la Acción contra la Migraña, especialistas buscan generar conciencia sobre esta enfermedad neurológica crónica que afecta de manera silenciosa a millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la migraña impacta a aproximadamente el 15% de la población mundial, siendo más frecuente en mujeres y predominando entre los 20 y 50 años.

“Lejos de ser un simple dolor de cabeza, la migraña se caracteriza por ataques de dolor pulsátil, generalmente en un solo lado de la cabeza, que empeoran con la actividad física y suelen acompañarse de hipersensibilidad a la luz, los sonidos o incluso los olores”, explica la Dra. Viviana Cantarutti, Médica Clínica de OSPEDYC. A pesar de que sus causas no se comprenden completamente, la genética y los factores ambientales juegan un gran papel.

Entre los desencadenantes más frecuentes se encuentran los cambios hormonales, el estrés, alteraciones del sueño, determinados alimentos y estímulos sensoriales intensos, así como variaciones climáticas. La combinación de estos factores hace que cada paciente experimente la migraña de manera diferente, lo que exige un abordaje individualizado, según aseguran los expertos.

El impacto de la migraña va más allá del dolor físico. Esta patología puede generar ausentismo laboral, baja productividad, dificultades en las relaciones sociales y familiares e incluso afectar la salud mental, provocando frustración e incomprensión. “Por todo esto, insistimos en la necesidad de visibilizar la migraña como una enfermedad que merece atención médica, social y laboral”, agrega la Dra. Cantarutti.

¿Cómo tratar las migrañas?

El tratamiento de la migraña requiere combinar medicación y hábitos de autocuidado. Según la Dra. Cantarutti, los medicamentos se dividen en dos grandes grupos: los que se utilizan durante el ataque para detener los síntomas y los preventivos, que buscan reducir la frecuencia e intensidad de las crisis.

En los últimos años, surgieron fármacos especialmente diseñados para la migraña, que bloquean las sustancias relacionadas con el dolor y que demostraron eficacia en pacientes que no respondían a terapias tradicionales. La elección del tratamiento depende de la respuesta de cada paciente, efectos secundarios, acceso a la medicación y preferencias personales.

Las migrañas afectan principalmente a las mujeres y jóvenes de entre 20 y 50 años.

Además de la medicación, la Dra. asegura que el autocuidado es clave para reducir el riesgo de crisis. Mantener rutinas regulares de sueño y alimentación, hidratarse correctamente, practicar ejercicio físico de manera constante y aplicar técnicas de relajación son estrategias fundamentales para el manejo de la migraña.

En este sentido, sostiene que existen enfoques complementarios que pueden mejorar el manejo del dolor crónico, como la acupuntura, la meditación, el yoga y la terapia cognitivo-conductual. Estas herramientas ayudarían a reducir el estrés, uno de los principales desencadenantes, y favorecerían la tolerancia al dolor.

Durante un ataque, se recomienda descansar en un lugar oscuro y silencioso, aplicar compresas frías en la cabeza y evitar alcohol, tabaco o cafeína. Actuar de manera inmediata sobre los síntomas contribuye a disminuir la intensidad del dolor y la duración de la crisis.

Asimismo, es fundamental reconocer los signos de alarma. Si el dolor se acompaña de fiebre, alteraciones neurológicas o cambios en el patrón habitual, es necesario consultar de inmediato a un profesional de la salud. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten mejorar la calidad de vida y minimizar el impacto de esta enfermedad crónica.