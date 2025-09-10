Cunas colecho y atención personalizada: así renueva su Maternidad el Hospital Privado de Córdoba

El Hospital Privado Universitario de Córdoba incorporó nuevas habitaciones individuales en su área de Maternidad, diseñadas para acompañar el posparto con mayor comodidad, privacidad y seguridad, brindando a la madre y al recién nacido un entorno óptimo para los primeros días de vida.

Confort y seguridad en cada detalle

Cada habitación está equipada con camas eléctricas, TV, sillones y mobiliario pensado para el acompañamiento familiar, brindando un espacio de recuperación que combina confort, intimidad y el respaldo permanente de los equipos médicos y de enfermería.

Cunas colecho: vínculo desde el primer instante

Un aspecto distintivo de estas nuevas habitaciones es la incorporación de cunas colecho, que permiten mantener el contacto cercano entre madre e hijo desde el primer momento. Esta innovación favorece el contacto piel a piel, fortalece el vínculo afectivo y facilita la lactancia, pilares fundamentales en los primeros días de vida del recién nacido.

Un modelo de atención integral y respetuosa

La renovación de la Maternidad no solo representa un avance en infraestructura, sino que se enmarca en un modelo de atención que pone a la mujer y a su familia en el centro. El Hospital Privado trabaja con un abordaje interdisciplinario en el que intervienen los servicios de Ginecología y Obstetricia en conjunto con Pediatría y Neonatología, Enfermería y otras especialidades médicas, garantizando una atención personalizada, segura y de calidad en cada etapa del proceso.

Habitaciones de parto: una experiencia humanizada

Además de las nuevas habitaciones individuales, la Maternidad cuenta con habitaciones de parto especialmente diseñadas para que la mujer pueda transitar en un mismo espacio el preparto, el parto y el posparto inmediato. Estos espacios disponen de diversos recursos como música, pelotas de relajación y jacuzzi para la posibilidad de partos en agua, todo pensado para que la experiencia sea más cómoda, respetuosa y natural.

Este modelo prioriza la intimidad, la libertad de movimiento y la posibilidad de estar acompañada permanentemente por un familiar, favoreciendo un nacimiento seguro y humanizado en un ambiente contenido y cálido.

Seguridad y atención de alta complejidad

El Hospital Privado Universitario de Córdoba cuenta con una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) equipada con tecnología avanzada y un equipo de profesionales altamente capacitados, preparados para brindar una respuesta inmediata y especializada tanto a la madre como al recién nacido cuando la situación lo requiere.

Cada nacimiento se desarrolla en un entorno que integra excelencia médica, seguridad y contención familiar, ofreciendo la tranquilidad de saber que se dispone de la máxima capacidad de respuesta ante cualquier necesidad.

Además, toda la atención se realiza bajo los estándares internacionales de calidad y seguridad avalados por la acreditación de la Joint Commission International (JCI), un reconocimiento que respalda la confianza de las familias y posiciona al Hospital como referente en la región.

Para más información o solicitud de turnos, comunicarse al (0351) 468-8888.