El suicidio ya es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años

Los datos son contundentes y tristes: en Argentina, entre abril de 2023 y abril de 2025, se notificaron 15.807 intentos de suicidio, un promedio de 22 episodios por día. De esa cifra, el 30% se dio en un rango etario particular: adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años, especialmente en varones.

Estos datos, relevados y publicados hace unos meses en el boletín epidemiológico que edita el Ministerio de Salud de la Nación, explican que ya hace tiempo que los suicidios superaron a las muertes provocadas por accidentes viales.

De acuerdo a información publicada por Proyecto Suma, una ONG sin fines de lucro que lleva a cabo tareas asistenciales en materia de salud mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se producen más de 720 mil suicidios por año en todo el mundo. Y que por cada hecho consumado hay entre 20 y 40 intentos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, la Organización Mundial de la Salud alertó que en los últimos años los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron un 25% a nivel global y que en el mundo ya son más de mil millones las personas que viven con algún trastorno de salud mental.

Por eso, afirman, “el suicidio constituye uno de los problemas de salud pública más complejos y desafiantes para los diferentes actores del sistema sanitario y las comunidades. Tiene profundas consecuencias sociales, emocionales y económicas. Y marca el recorrido vital de personas y familias”.

Concientizar y pensar

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que impulsó la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar la problemática y fortalecer las redes de apoyo comunitario.

Según contó la psicóloga Andrea Spinosa, una de las aristas más complejas es el suicidio juvenil. “Se trata de un fenómeno en aumento, y plantea de qué manera los adultos pueden intervenir para acompañar y prevenir”, explicó.

Spinosa recordó que “esta es ya la tercera causa de muerte más frecuente a nivel mundial entre personas de 15 a 29 años”. Y, a nivel local, la Sociedad Argentina de Pediatría señala que representa alrededor del 33% de las muertes por causas externas en adolescentes de 15 a 19 años.

Depresión y suicidio: el tratamiento a tiempo es fundamental

Spinosa, que es la coordinadora del equipo infantojuvenil de salud mental en la empresa de salud Medicus, advierte que la adolescencia es un período decisivo. “Los adolescentes transitan un pasaje obligado de la infancia hacia la adultez, con grandes cambios biológicos y emocionales. Es una etapa colmada de vida, pero también un tiempo de duelos: del cuerpo infantil, del vínculo con los padres y de muchas certezas previas. Esta construcción de la identidad abre enormes posibilidades, pero también implica estrés, ansiedad, preocupaciones y fragilidad”.

Causas de esta situación

Spinosa contó que el suicidio “es un fenómeno multicausal que excede los padecimientos mentales: el entorno sociocultural, los vínculos y los recursos afectivos de cada persona son determinantes. La adolescencia, con sus cambios biológicos, sociales y emocionales, puede potenciar esa vulnerabilidad”.

Un drama que duele: cada año Argentina registra 3 mil suicidios

Si bien cada caso requiere un abordaje particular, Spinosa identifica que “existen un conjunto de variables que pueden aumentar la probabilidad de actos suicidas: entornos familiares poco contenedores, conflictos con pares, conductas impulsivas, depresión, baja autoestima, autolesiones, bullying, exposición a experiencias dolorosas en redes sociales y consumo excesivo de sustancias como alcohol y drogas psicoactivas, que alteran las funciones del sistema nervioso responsables del comportamiento, los pensamientos y las emociones”.

Situaciones de riesgo y de alarma

La especialista sostiene que “son situaciones de riesgo los intentos previos de suicidio, las pérdidas significativas, las separaciones, divorcios o cambios importantes en el hogar, los antecedentes familiares de suicidio y los inconvenientes para expresar la orientación sexual en entornos poco respetuosos o de baja aceptación”.



En cuanto a las señales de alarma, Spinosa dice que “pueden aparecer cambios en el disfrute de actividades que antes resultaban placenteras, tristeza persistente, irritabilidad, retraimiento, ansiedad, apatía o cansancio. También alteraciones en el sueño y la alimentación, conductas dañinas o menciones recurrentes a la muerte. Muchas veces los cambios son sutiles, pero no deben pasarse por alto”.

Claves para la prevención

En este tema es clave el apoyo de los padres: “La contención de los adultos y el acompañamiento para que los adolescentes desarrollen competencias socioemocionales como las habilidades interpersonales, la autorregulación y la toma de decisiones éticas es fundamental”.

Señaló, además, que es “primordial no minimizar las ideas o conductas suicidas como meros actos manipulatorios” y que, “ante cualquier indicio, se debe consultar de manera prioritaria a un profesional de salud mental”.

ML