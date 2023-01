Depresión y suicidio: el tratamiento a tiempo es fundamental

Se tiene la idea de la persona deprimida como el que esta en una cama tirado sin poder hacer nada, y ese es solo un estereotipo que no coincide con la realidad. La persona con depresión puede dormir por horas como tener insomnio, puede tener anorexia o comer demasiado puede mostrarse triste o muchas veces exageradamente alegra. Muchos confunden depresión con tristeza, cuando en realidad en la depresión no hay ese tipo de emociones, sino más bien falta de emoción, existe una apatía general; es decir, falta de emociones, falta de deseo por hacer.

Las depresiones se caracterizan por el decaimiento del estado de ánimo, la disminución de la capacidad de experimentar placer y de la autoestima. Este se puede observar muchas veces en su conducta, en cómo se expresa, en su forma de actuar y moverse y es algo que tiene serias repercusiones sobre la calidad de vida y el desempeño social, familiar y laboral de la persona.

Produce, muchas veces, incapacidad a la hora de afrontar los quehaceres cotidianos de la vida por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presenta como una de las primeras causas de pérdida en la calidad de vida de una persona, ya que es muy difícil hablar de depresión porque no todas se manifiestan de la misma manera; por eso, generalmente se habla de depresiones, puesto que sus manifestaciones pueden ser muy diferentes.

Dentro de los diferentes tipos de depresiones, existen dos grandes divisiones, las que están relacionadas a factores orgánicos, relacionados a carencias en el organismo de algún neurotransmisor y que no tienen relación alguna con factores externos (endógenas), y las que son consecuencia del contexto (exógenas).

La depresión puede provocar pensamientos sobre el suicidio.

En algunos tipos más severos, la propia enfermedad puede provocar pensamientos sobre el suicidio, siendo la enfermedad psiquiátrica con más riesgo de muerte. Estas personas al no poder sentir emociones o placer, llevados por esta falta de motivación, piensan en quitarse la vida, ya que no le encuentran sentido a la misma. Es muy importante por esto, ante cualquier duda o síntoma, hacer consulta con un profesional, ya que el tratamiento a tiempo es fundamental.

La mayor parte de quienes piensan en el suicidio realmente no quieren morir, lo que desean es liberarse de ese contexto intolerable en su vida y de la angustia emocional, mental y física que experimenta. Es por eso que viven en una continua ambivalencia entre motivos para vivir y para morir, y es la conducta suicida la única alternativa que muchas veces ven.

Hay ciertas señales o conductas que es bueno tener en cuenta frente a estas situaciones. En primer lugar, es un mito muy extendido este que dice que el suicida no avisa. “Si lo dice es porque no lo va a hacer” “solo está amenazando”. Esto es mentira, el posible suicida lo expresa, da señales. Es importante oír, lo que dice, tanto en frases como: “¡Me voy a matar! “Me quiero matar” “Ya no vale vivir” “¿Para qué seguir?” etc. Estas frases están hablando de que lo que vive y siente la persona, muchas veces no son solo una simple expresión.

Es importante además quitar el tabú que existe al hablar sobre el tema. Se le puede preguntar a la persona si realmente desea o planea hacerlo, y buscar la ayuda psiquiátrica correspondiente. Muchas veces hay miedo de preguntar directamente, por miedo a que esto aumente el deseo de hacerlo, cuando en realidad es bueno preguntar, para saber cómo actuar y que el tema no quede en el silencio sin poder trabajarlo con un profesional. Tampoco hay que asociar el suicidio o su intento con ser cobarde o valiente, tampoco con cuestiones románticas o heroicas, esto pone cuestiones morales a una situación que quien la realiza no puede controlar del todo.

Se previene observando, hay ciertas señales que son una alerta: aislamiento, falta de apetito o apetito voraz, tener muchas ideas negativas, dificultad para dormir y trabajar, falta de emociones, apatía, llantos desconsolados, cambios de conducta repentinos. La mejor prevención es, ante cualquier síntoma o comportamiento que se vea en la persona, consultar rápidamente con un profesional (psiquiatra, psicólogo), ya que ellos tienen las herramientas para detectarlo y poder trabajarlo, muchas veces un diagnóstico tardío, puede tener consecuencias negativas.

El suicidio no es ni bueno ni malo, en una situación de sufrimiento, muchas veces interna, sobre cual la persona no tiene control y que muchas veces responde a cuestiones orgánicas. No dar consejos positivos como “vamos que la vida es hermosa”, la persona por más que quiera no lo puede ver y eso la frustra aún más. Es bueno sí expresar interés y apoyo y poder mostrar a la persona que se está presente.

