Las ventas de juguetes para Navidad cayeron 6,9% con respecto al año pasado

Las ventas de juguetes para la Navidad 2025 registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año anterior. La cifra es el reflejo de un escenario de consumo marcado por la "decisión racional" y un presupuesto hogareño que prioriza lo esencial, de acuerdo con el informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Sin embargo, detrás del número frío de la caída, el sector identifica un cambio de tendencia respecto al pesimismo que reinaba en noviembre. Según Matías Furió, presidente la CAIJ, “Si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, mes que había mostrado una caída fuerte e inesperada".

Aplican multas de $100 millones a importadores de juguetes que no cumplen normas de seguridad

"En particular, se observó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses posteriores”, añadió Furió con precisión quirúrgica sobre la estacionalidad del sector.

Formas de pago y promociones

El informe de la CAIJ destaca que el sostenimiento de la actividad, que evitó una caída aún más estrepitosa, se explica casi exclusivamente por las promociones y el regreso de las cuotas. En un entorno de baja de tasas, los comercios pudieron ofrecer planes de financiación que resultaron determinantes.

Este fenómeno consolidó un cambio irreversible en el mostrador: el uso de efectivo fue virtualmente inexistente. Según la CAIJ, “las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron aproximadamente el 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente nulo”. Esta digitalización forzada del consumo permitió que las familias fraccionaran gastos en un contexto de bolsillos ajustados.

Competencia desde las plataformas

Aunque las ventas por internet ya representan el 25% del mercado total en Argentina, este año se mantuvieron estables y no mostraron el crecimiento de doble dígito de años anteriores.

El reporte de la CAIJ apunta directamente a la competencia transnacional: “Las ventas online se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon. En paralelo, las ventas presenciales en el comercio tradicional físico registraron una caída cercana al 10%, lo que explica que, aun con la estabilidad del canal digital, el resultado global del sector haya arrojado una baja del 6,9% en unidades”.

Precios: la ventaja del juguete nacional

En términos de precios, la industria argentina sacó pecho frente a los productos extranjeros. La CAIJ remarcó que el juguete nacional tuvo una "muy buena performance" gracias a que los fabricantes mantuvieron valores estables durante todo el año. Por el contrario, la oferta importada fue blanco de duras críticas por parte de la entidad.

En el comunicado, la cámara fue tajante al describir la situación de los artículos provenientes del exterior: “La oferta importada mostró un desempeño muy negativo, asociado a precios distorsionados, falta de coherencia comercial y, en muchos casos, baja calidad. Se detectaron situaciones en las que un mismo juguete importado fue ofrecido por distintas empresas importadoras a valores muy dispares, generando confusión y desconfianza en los consumidores”.

Esta disparidad se reflejó en los tickets promedio que se pagaron en los distintos puntos de venta:

- Supermercados: $10.000 (productos de entrada).

- Jugueterías de barrio: $19.000.

- Cadenas de jugueterías: $45.000 (artículos de mayor valor y licencias).

Ganadores y perdedores de la temporada

El mercado mostró una polarización absoluta. Mientras que los juguetes de bajo precio y alta rotación lideraron el volumen, los productos de lujo o asociados a grandes franquicias de Hollywood quedaron relegados a las estanterías.

“Los juguetes económicos y de precio bajo concentraron el mayor volumen de ventas y mostraron el mejor desempeño relativo dentro de un mercado en retracción, mientras que los productos de alto valor, incluidos aquellos asociados a licencias, películas y grandes marcas, tuvieron muy baja rotación”, explicaron desde la CAIJ.