Alerta para armar el arbolito: advierten por el ingreso de juguetes peligrosos al país

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió, a través de un comunicado, sobre la comercialización en la Argentina de juguetes que fueron retirados del mercado en los Estados Unidos por representar riesgos para la salud y la seguridad de niños y niñas, pero que sin embargo se venden en el mercado local.

Desde el organismo aseguraron que estos juguetes actualmente se ofrecen en plataformas de comercio electrónico argentino bajo la modalidad de “compra internacional”. Se trata de productos con antecedentes oficiales de retiro (recall) emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC) —la autoridad estadounidense en seguridad de productos—, que no deberían estar disponibles para uso infantil, pero que hoy pueden ser adquiridos por consumidores argentinos sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos.

La CAIJ también detectó la comercialización del Silver Lining Cloud Activity Gym de la marca Skip Hop, ofrecido como compra internacional en plataformas locales. Este producto fue retirado del mercado en Estados Unidos, Canadá y México debido a que partes del juguete pueden desprenderse, generando un riesgo de asfixia. La autoridad estadounidense informó 12 reportes de niños llevándose estas piezas a la boca.

Asimismo, se identificó la venta del Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina, ofrecido como compra internacional en plataformas argentinas. Este producto coincide con un juguete retirado del mercado estadounidense por riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia.

La advertencia de la CAIJ

La Cámara del Juguete aseguró que estos productos, al ingresar bajo la modalidad de compra internacional, no atraviesan controles previos en frontera y ya fueron declarados peligrosos por autoridades internacionales de seguridad.

El Gobierno redujo a 20% los aranceles de importación para juguetes

“El problema es que, en la compra online, no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con los certificados de seguridad y, además, no hay fiscalización efectiva para los juguetes destinados a chicos y chicas. Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”, señaló el presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió.

La CAIJ hizo un llamado a extremar la precaución al comprar juguetes en plataformas de comercio electrónico, especialmente bajo la modalidad de compra internacional.

Bajo consumo e importaciones récord

La Cámara del Juguete también alertó en un comunicado reciente que el sector atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, marcado por una coyuntura económica y comercial que impacta simultáneamente a la producción nacional, a los importadores y al comercio minorista.

En el plano comercial, aseguraron que el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados continúa sin mostrar señales de recuperación. Advirtieron que el e-commerce crece, pero aún representa solo el 25% de las ventas. Al mismo tiempo, registraron un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando.

Entre enero y octubre, las importaciones de juguetes alcanzaron US$ 91,3 millones FOB (Free On Board) y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valores y del 94% en volumen, comentaron desde la CAIJ.

A su vez, comentaron que China explica el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen importado. Si se incluyen juegos de mesa, artículos de aire libre y artículos de fiesta, el volumen total de importaciones asciende a 28,4 millones de kilos.

Además, el Dr. Furió enfatizó: “A pesar de la alineación con occidente, China pasó a explicar casi el 95% del volumen importado. La concentración es la más alta de los últimos 20 años.”

Para finalizar, la Cámara aseguró que "con estos niveles, 2025 se perfila como el año de mayor ingreso de productos en dos décadas, incluso por encima del pico de 2018, pero con una diferencia crítica: el consumo está cayendo".

FN / lr