Aplican multas de $100 millones a importadores de juguetes que no cumplen normas de seguridad

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aplicó la primera de una serie de multas que superan los $100 millones a un grupo de empresas importadoras de juguetes, de acuerdo con lo informado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), encargada de hacer la investigación y la denuncia.

La sanción se da en el marco de la política de Vigilancia de Mercado, un esquema de control que busca frenar el "comercio desleal" de productos que no cumplen con las normativas técnicas vigentes. Desde la gremial empresaria explicaron que el foco no está solo en la infracción administrativa, sino en el peligro real para la salud de los niños.

Uno de los casos más alarmantes detectados por la CAIJ involucra a un juguete de alta rotación: un teléfono didáctico con luces y sonidos diseñado para bebés de entre 6 meses y 3 años. Tras realizar los ensayos correspondientes, se descubrió que el dispositivo supera los niveles de decibeles permitidos por ley.

"Representa un riesgo para la salud auditiva de bebés y niños", advirtieron desde la Cámara. La gravedad del hallazgo se potencia por un engaño visual: el producto exhibía sellos de seguridad en su envase pese a no haber pasado los controles técnicos. Es decir, se trataba de una certificación apócrifa diseñada para dar una falsa sensación de tranquilidad a los compradores.

Como respuesta inmediata, las autoridades dispusieron el retiro inmediato de los productos del mercado físico, la baja de publicaciones en plataformas de comercio electrónico, la obligatoriedad de que la empresa sancionada publique la resolución en un medio digital de alcance masivo.En el caso de persistir en la práctica, correrán el riesgo de suspensión o bloqueo de los CUIT.

Práctica sistemática, según la CAIJ

Según la CAIJ, no se trata de casos aislados, sino de una modalidad de importación que busca eludir los controles de calidad para abaratar costos. La entidad advirtió que actualmente trabajan para detectar casos de "adulteración de declaraciones juradas y presentación de certificados de seguridad apócrifos".

Incluso se detectó una modalidad de "importación hormiga" o compra internacional donde se ofrecían productos que ya habían sido previamente retirados del mercado estadounidense por su peligrosidad, pero que encontraban en las plataformas locales una vía de escape para ser liquidados.

Dónde comprar juguetes seguros

La Cámara sostiene que la seguridad debe ser el criterio número uno, incluso por encima del precio. En ese sentido, denunciaron que gran parte de la oferta irregular se canaliza a través de bazares, kioscos, farmacias, puestos de diarios y polirrubros. En estos lugares, sostienen, "se detectaron juguetes de contrabando y productos peligrosos para la salud y la seguridad infantil".

Por el contrario, la recomendación para las familias es volcarse exclusivamente a los canales formales, como las jugueterías de barrio, las cadenas especializadas y grandes cadenas de supermercados. Según la entidad, estos comercios, “sostienen una oferta alineada con el poder de compra real de las familias argentinas y garantizan el acceso a juguetes seguros y certificados, con trazabilidad y respaldo comercial".

Cómo reconocer un juguete seguro

Para evitar caer en estafas o poner en riesgo a los menores, la Cámara recordó que la herramienta más efectiva es el Marcado de Conformidad. Este sello se reconoce por:

- Un Código QR.

- Las letras AR.

- Dos tildes de validación.

Este logo garantiza que el juguete atravesó los ensayos de laboratorio referidos a toxicidad (ausencia de ftalatos), inflamabilidad y seguridad mecánica (que no se desprendan partes pequeñas que puedan ser ingeridas).

