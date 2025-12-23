“Hay una parte de la cadena de valor reemplazada, se producía y ahora es traía de afuera”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el avance de las importaciones, la alta presión impositiva y el crecimiento del mercado informal en Argentina.

Ariel Maciel explicó que el proceso no es nuevo, pero sí se profundizó: “No es novedad como la importación ha ganado mercado en la Argentina y esto ha generado una retracción en las ventas de la producción nacional”.

El anticipo de los empresarios al impacto de las importaciones

Según relató, los empresarios ya habían anticipado este impacto: “Dijeron que una vez que se abrieran las importaciones no iba a ser inmediato el impacto, pero sí a mediano o largo plazo”.

En ese marco, Maciel detalló la estrategia inicial de los importadores: “Fue testear el mercado, en algún punto lo primero que hicieron”. Y agregó que, “muchos hablan especialmente de estrategias chinas”.

Repercusiones del crecimiento de las importaciones sobre la producción local

Esa dinámica derivó en un reemplazo de la producción local. “Hay una parte de la cadena de valor que se reemplazaba, que se producía nacional, que después se traía desde afuera”, planteó.

El punto crítico llegó cuando los proveedores externos pasaron a competir directamente. “Esos productores del exterior que vendían partes o vendían ya los productos directamente vinieron a competirles a los productores nacionales”, comentó el entrevistado. Además, alertó sobre la expansión del circuito informal: “El 40% del mercado, lo que te dicen los empresarios, está de manera informal”.

Sobre la misma línea, explicó cómo opera ese esquema: “Vos encontrás un montón de productos en la calle que salen un poco más barato porque no pagan impuestos, porque tienen empleados en negro”.