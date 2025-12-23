Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para no caer en estafas durante el período vacacional

El director de ciberseguridad de OCP Tech, Fabio Sánchez, en contacto con Canal E, brindó recomendaciones clave para proteger el dinero y los datos personales durante esta temporada de alta actividad digital.

Fabio Sánchez señaló que los delincuentes aprovechan fechas sensibles para activar engaños. “El principal en estas fechas siempre van a apelar a esas promociones, que sólo son por unos minutos, por unos días y eso es lo que nos va a llevar a hacer clic inmediatamente en una ciber estafa”, afirmó, y explicó que, “es lo que buscan apelar a la emoción, la rapidez de esa promoción”.

Qué tiene que tener en cuenta la gente cuando ve una publicidad

“La primera recomendación que siempre doy es estar siempre como en estado de alerta, sospechar y verificar siempre”, sostuvo. En ese sentido, advirtió sobre precios irrealmente bajos y canales informales: “Si es una promoción como un precio muy bajo o el canal en que se está utilizando”.

Sánchez apuntó especialmente a redes sociales y marketplaces. “Las estafas muchas vienen por estos marketplace de Facebook o Instagram que no son plataformas directas o confiables”, explicó. Asimismo, detalló el mecanismo habitual: “Lo que van a decir es que por ahorrar la transacción que le hagamos la transferencia directamente”.

Sobre ese punto, planteó: “El problema es que con esa transferencia que no tiene el pago asegurado con el intermediario, van a poder hacer y cometer la estafa directamente”. Por eso, insistió en desconfiar de “esas promociones que son demasiado buenas para ser reales”.

Las señales a tener en cuenta para evitar una estafa

Sobre cómo reconocer sitios inseguros, el entrevistado brindó señales concretas. “Buscar señas de que sospechosa puede tener errores gramaticales, puede ser una copia de otra y puede tener errores en la página”, explicó. También advirtió que, “la promoción puede ser una copia de un sitio de una casa o de un sitio de un hotel que sí pueda ser real”.

En contraste, recomendó utilizar plataformas reconocidas. “Los sitios confiables siempre van a ser los sitios que se conocen o que empiezan por HTTPS, que es una verificada y una conexión, una RL segura”, afirmó.