Saldo negativo para el sector turístico en Argentina: “Se estima que van a dar entre 7.000 y 10.000 millones de déficit”

El economista, Félix Schmidt, conversó con Canal E y explicó las razones políticas detrás de la decisión de Daniel Scioli de no renovar el convenio histórico con el INDEC para medir el turismo y alertó por un déficit de entre USD 7.000 y 10.000 millones debido al atraso cambiario.

“Puntualmente, acá lo que termina interviniendo es una decisión política de la cartera de Daniel Scioli”, afirmó Félix Schmidt. Según explicó, el convenio tiene un costo relativamente bajo: “El convenio más o menos es de 600 millones de pesos aproximadamente, no es algo tan significativo”.

El eje del conflicto está puesto en el saldo negativo del turismo internacional. En este contexto, remarcó que el problema central no es metodológico sino económico: “Lo que genera ruido a la secretaría de Turismo es la cantidad de diferencia de dólares entre los gastados por el turismo argentino hacia afuera y los dólares que entran”.

Balance negativo para el turismo en Argentina

Schmidt planteó que el déficit del sector será uno de los peores de los últimos años. “Según diferentes estimaciones, se estima que van a dar entre 7.000 y 10.000 millones de déficit”, señaló, y agregó que el fenómeno se explica por el atraso cambiario: “Argentina está en este momento caro en dólares y es lógico que reciba menos turistas del exterior”.

En ese sentido, sostuvo que también es esperable un mayor turismo emisivo: “Es lógico también que los argentinos, a los que tienen esa capacidad económica, les sea más barato irse a vacacionar a otros países que no vacacionar en los destinos nacionales”.

El entrevistado defendió la metodología del organismo estadístico y subrayó su respaldo técnico: “El INDEC se caracteriza por, en cada informe, publicar todo su anexo metodológico”. Sobre la misma línea, destacó que sus datos “tienen replicabilidad, es decir, cualquiera se puede poner a replicar la información del INDEC”.

Además, remarcó la capilaridad territorial del organismo: “El INDEC es quien tiene la capacidad más federal y tiene el promedio de la ocupación hotelera en prácticamente 50 localidades de nuestro país”.