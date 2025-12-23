La importancia de las lluvias para el agro: “Se están sentando bases importantes para perfiles de humedad”

El meteorólogo de AZ Group, Leonardo De Benedictis, pasó por Canal E y se refirió a la actividad agropecuaria, definida históricamente como una actividad a cielo abierto, que vuelve a tener al clima como protagonista en el cierre de 2025.

Según Leonardo De Benedictis, el rasgo dominante de este cierre de año es el contraste marcado entre regiones. “Ese gran contraste de características habla de una situación de lluvias abundantes en lo que está ocurriendo en la zona norte del país”, señaló, al referirse tanto al NEA como al NOA. En esas zonas, explicó, “las provincias del noreste argentino como las del noroeste están recibiendo acumulados importantes”.

Cuáles son las zonas que presentan lluvias más abundantes

En contrapartida, la zona central enfrenta otro escenario: “Tenemos calor y humedad”. Además, detalló que, “para la zona central son focos dispersos, fenómenos puntuales y aislados, mientras que en el norte argentino son focos ya mucho más generalizados y también con lluvias más abundantes”.

Sobre posibles riesgos productivos, De Benedictis explicó que el efecto es dual. Por un lado, “lo que está generando es un inconveniente en la etapa de cosecha para el norte argentino”. Pero, al mismo tiempo, subrayó un aspecto positivo: “Sentando bases muy importantes para perfiles de humedad, pensando en los cultivos de verano”.

El "colchón" de agua que ayudará a los cultivos del verano

En ese sentido, remarcó que enero y febrero suelen ser meses críticos: “Sabemos que son meses calurosos”. También afirmó que, “todas estas lluvias que estamos teniendo ahora son realmente importantes para después poder hacer frente a esos momentos de altas marcas térmicas”.

El entrevistado anticipó que el calor será una constante: “El tema de las altas temperaturas yo diría que va a ser una de las características principales que vamos a estar teniendo”. Y advirtió que la combinación de calor y humedad puede intensificar el estrés: “Tener varios días consecutivos con temperaturas elevadas potencia mucho el estrés térmico en los cultivos”.

Por eso insistió en la importancia del agua acumulada en el suelo: “Las lluvias que podamos tener ahora o las que tuvimos en primavera son esenciales para afrontar esos momentos”.