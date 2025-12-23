La cosecha récord de trigo no tiene techo: “El rendimiento es el más alto de la historia”

El presidente de la Asociación Argentina de Trigo (ArgenTrigo), Gonzalo Agusto, analizó para Canal E el avance de la campaña triguera y las últimas actualizaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de la Secretaría de Agricultura, que elevaron sus proyecciones a más de 27 millones de toneladas.

“Estamos teniendo un rendimiento que se va a ir con la cosechadora adentro, y se empieza a materializar esa producción, estamos viendo un rendimiento que se encuentra en el nivel más alto de la historia, y eso posibilita que hoy estemos hablando de una cosecha récord de trigo”, señaló Gonzalo Agusto.

Cuánto aumentó el rendimiento en comparación a la campaña pasada

Si bien el área sembrada no fue récord, explicó que el factor decisivo fue el salto en los rindes. “Fueron 200.000 hectáreas más respecto a la campaña anterior. Entonces, básicamente, el efecto que uno ve o el resultado de esta cosecha es por el gran aumento de los rendimientos que aumentaron, por ejemplo, con respecto a la campaña pasada, más de un 25%”, detalló.

Agusto remarcó que se trata de una situación excepcional: “Esto es algo fuera de lo común, es inédito, y es poco probable que se repita en el corto plazo, porque se tienen que dar una serie de características para que eso suceda”. En ese marco, indicó que las estimaciones podrían ajustarse una vez finalizada la cosecha: “Estamos alrededor del 80% a nivel nacional, 75-80% ya queda lo último”.

Uno de los focos del mercado es la calidad proteica del trigo. Sobre los informes preliminares, aclaró que todavía falta una evaluación integral. “El informe de todo el trigo argentino va a ser publicado más adelante con los reportes que hacen todas las cámaras arbitrarias y seriales”, explicó.

Incertidumbre por la calidad del trigo pese a los altos rendimientos

No obstante, el entrevistado reconoció que en algunas zonas pueden registrarse mermas. “Cuando el rendimiento es muy alto, si bien hay algunos productores que han refertilizado, pero no en una cuantía suficiente para compensar ese aumento de rinde, entonces hay un efecto que se llama dilución que hace que el porcentaje de proteína caiga producto de ese gran rendimiento”.

Con una producción histórica, el gran desafío será colocar el excedente en el exterior. “Estamos hablando de un volumen de exportación que podría ser superior a los 17,5 millones de toneladas, lo cual también sería el volumen más alto de la historia”, afirmó.