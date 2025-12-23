La Cámara Argentina de Empresas de Drones se mostró en contra del uso indebido de drones en espacios aéreos sensibles

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines, Martín Rubén, advirtió en Canal E que existen graves vacíos normativos, falta de capacitación y una interpretación errónea de la desregulación, lo que podría derivar en accidentes aeronáuticos.

Martín Rubén remarcó que la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines no se opone a la desregulación administrativa, pero sí a la confusión técnica que genera: “Como cámara, estamos de acuerdo con la resolución 550 y con el concepto de regular o sacar burocracias administrativas. Ahora, lo que quizás nos gustaría transmitir es la necesidad de conocimiento de la materia aeronáutica”.

Errores de interpretación en los conceptos

Uno de los puntos más críticos es la interpretación errónea del concepto de “zona rural”: “Lo que se definió como zona rural, muchos lo interpretaron como el libre vuelo, la operación, y no es así”. En ese sentido, advirtió que, “en parques nacionales, en estructuras críticas, en cárceles, en lugares militares, en pueblos o rutas y demás, está prohibido volar si no sos piloto”.

Por otro lado, Rubén describió el caso de Jujuy: “Identificaron al drone, identificaron al operador, no tenía carnet de piloto, el drone no estaba registrado, no era un explotador formal, y por supuesto no tenía conocimientos de diferentes tipos de espacios aéreos”. Y agregó: “Esto es gravísimo”.

Según explicó, el problema es sistémico y se repite: “Ya es la novena o décima vez que pasa coexistencias de drones con aeronaves tripuladas”. En ese marco, alertó que, “cuando hay un accidente, vamos a verlo”, dejando en claro que el riesgo es concreto y creciente.

Publicaciones equivocadas sobre el uso de drones en espacio aéreo

El entrevistado también apuntó contra la banalización del uso de drones livianos: “Se publicó por muchos medios que los drones de menos de 250 gramos es libre volar, jurídicamente no es así”. Sobre la misma línea, precisó: “Lo que no aplican a 550 aplican el Código Aeronáutico Argentino”.

Sobre las fallas regulatorias, sostuvo que, “los grises de la norma, interpretaciones” son el principal problema. Además, detalló: “Cuando a nivel normativo se libera lo que es espacio rural y no se define que puede coexistir con diferentes tipos de espacios aeronáuticos, uno sobreentiende que puede volar en cualquier lugar, y técnica y legalmente no es así”.