Agenda parlamentaria del Gobierno: “Las miradas están puestas en el Senado con el presupuesto”

El periodista, Alejandro Gomel, en comunicación con Canal E, analizó el debate por el presupuesto 2026, donde el Congreso concentra toda la atención del Gobierno, en un contexto marcado por internas, errores de cálculo legislativo y una fuerte carga ideológica en la conducción presidencial.

Alejandro Gomel relató el clima previo a las fiestas y el bajo nivel de actividad oficial. “Poco movimiento, por supuesto, antes de los festejos de Navidad”, señaló, y recordó que el día anterior “hubo un festejo que tuvo todo el gabinete con el presidente Milei, aquí en la quinta presidencial de Olivos”.

Quiénes participaron de la reunión en la quinta de Olivos

Sobre esa reunión, explicó que participaron figuras que ya no integran formalmente el gabinete pero mantienen influencia. “Se sumaron dos que dejaron el gabinete, pero que quieren seguir manteniendo influencia dentro del staff gubernamental”, detalló, y mencionó a Patricia Bullrich y a Luis Petri. Sobre la ministra de Seguridad, afirmó que, “ha dejado a todo su equipo en el ministerio de Seguridad”, y agregó que es “una de las espadas principales del Gobierno en el Congreso”.

El encuentro tuvo un fuerte contenido ideológico. “La idea de hacer un repaso, pero sobre todo cohesionar al equipo, la idea de la mística libertaria”, explicó Gomel. Esa impronta quedó reflejada en un obsequio presidencial: “Esta mística libertaria que quiere instalar el Presidente en su ministro se vio plasmada en un libro que le regaló”. Sobre la misma línea, precisó el trasfondo doctrinario: “La idea libertaria llevada al extremo es básicamente la desaparición del Estado, que es lo que plantea el anarcocapitalismo”.

La expectativa puesta en la aprobación del Presupuesto

En paralelo, todas las miradas están puestas en el Senado. “Todas las miradas están puestas en lo que pasa el viernes en el Senado, el tratamiento del presupuesto nacional”, señaló, en referencia al proyecto con media sanción de Diputados. Ese proceso estuvo marcado por una derrota inesperada del oficialismo. “El tropiezo que tuvo el Gobierno en la Cámara Baja”, recordó, cuando no logró derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

Sobre ese punto, el entrevistado describió la estrategia oficial. “El Gobierno hasta ahora no cumplió con esas leyes que están vigentes”, afirmó, y agregó: “Las leyes están vigentes pero no se cumplen”. Tras el fracaso legislativo, explicó que el Gobierno cambió de postura: “No vamos a tocar más eso, no vamos a insistir con la derogación y vamos a reasignar partidas”.