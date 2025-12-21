La morosidad de las familias argentinas continuó su tendencia al alza en octubre de 2025, acumulando doce meses consecutivos de incremento y ubicándose en el nivel más alto desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a registrar series estadísticas, en 2010. Así lo refleja el Informe sobre Bancos difundido por la autoridad monetaria, que actualiza la evolución de los niveles de incumplimiento en los créditos otorgados al sector privado.

Según esos datos, el ratio de irregularidad en los créditos solicitados por los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, con un crecimiento interanual de 5,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024. Este indicador mide la proporción de préstamos que presentan atrasos en el pago y constituye un récord histórico en la serie estadística disponible.

El deterioro se concentra especialmente en las líneas de crédito orientadas al consumo. Los préstamos personales, por ejemplo, presentaron una morosidad cercana al 9,9%, lo que implica que casi uno de cada diez créditos de este tipo no se cumple en tiempo y forma; mientras que las tarjetas de crédito registraron un 7,7% de incumplimiento. En contraste, los créditos prendarios mostraron un avance más moderado (4,8%) y los hipotecarios se mantuvieron relativamente estables, cerca del 1%.

El fenómeno no se limita exclusivamente a los hogares. Cuando se considera al sistema financiero en su conjunto —incluyendo empresas y familias— la morosidad total del crédito alcanzó el 4,5% de la cartera en octubre de 2025, también con una tendencia creciente año contra año. La irregularidad de los préstamos a las empresas ascendió al 1,9%, más del doble que en 2024, aunque todavía muy por debajo de la de los hogares.

El contexto económico en el que se verifican estos datos también es significativo. Las cifras de octubre se registran antes de las reducciones de tasas de interés implementadas luego de las elecciones legislativas de 2025, por lo que los próximos informes podrían mostrar alguna moderación si el alivio financiero se transmite efectivamente a los deudores.

Analistas y entidades financieras advierten que la creciente morosidad refleja tensiones en los ingresos reales de los hogares, que enfrentan una pérdida del poder de compra frente a una inflación elevada y salarios que no recuperan terreno en términos reales. El mayor incumplimiento en préstamos personales y uso de tarjetas también sugiere que muchas familias recurrieron al crédito para sostener consumo y afrontar gastos básicos, estrategia que ahora exhibe señales de estrés.

Desde el punto de vista del sistema financiero, el crecimiento de la mora puede tener implicancias en la oferta de crédito, ya que una mayor tasa de incumplimientos suele traducirse en mayores previsiones por incobrabilidad para los bancos y, en algunos casos, en una menor predisposición a otorgar nuevos préstamos. No obstante, los últimos informes oficiales señalan que la cobertura de riesgos de las entidades supera el monto de los créditos en situación irregular, lo que por ahora atempera posibles tensiones sobre la liquidez bancaria.

