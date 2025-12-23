Descuentos en combustible: billeteras y tarjetas activan promociones para el verano 2026

Los descuentos para cargar combustible se multiplican antes de que termine el año, y las ofertas parecen escalar a nivel nacional con promociones de Naranja X, MODO y Puma Energy, que ofrecen reintegros, cuotas sin interés y rebajas directas. Por su parte, en YPF, Shell, Axion, Gulf y Puma, también hay promociones que van desde este diciembre hasta febrero de 2026, según el medio de pago y el día de la semana del que se trate. El objetivo es uno que se ha venido repitiendo mes a mes: aliviar el gasto en nafta y gasoil para los usuarios.

Beneficios de Naranja X en estaciones de servicio

Naranja X lanzó una serie de promociones para combustible que combinan descuentos directos y financiación sin interés en distintas estaciones de servicio. La propuesta incluye beneficios específicos según la marca y el día de la semana.

En Gulf, los clientes que paguen con tarjeta de crédito Naranja X acceden a un 10% de descuento todos los sábados y domingos de diciembre, con un tope de $3.000 por compra. Además, la compañía mantiene activo el Plan Zeta con “cero interés” todos los días.

Para quienes cargan en YPF, el plástico de la fintech permite pagar hasta en 6 cuotas sin interés, sumando también la posibilidad de utilizar Plan Zeta, ampliando las alternativas de financiación en cada carga.

En el caso de Axion Energy y Shell, Naranja X ofrece todos los días la opción de pagar con tarjeta de crédito mediante Plan Zeta “cero interés”, una herramienta pensada para distribuir el gasto mensual en combustible.

Reintegros en combustible pagando con MODO

En el caso de aquellos que opten por usar MODO como medio de pago, los usuarios que abonan desde la app de su banco pueden acceder a reintegros en estaciones de servicio, con beneficios diferenciados según la tarjeta y la entidad emisora.

Los clientes de Banco Macro obtienen 30% de reintegro en YPF pagando con Visa Macro Selecta, todos los miércoles hasta el 28 de febrero de 2026, con un tope mensual de $25.000 por usuario. En la misma línea, las Visa Platinum Macro ofrecen un 20% de reintegro, también los miércoles y con un tope de $15.000 por mes.

Por su parte, Banco Galicia suma beneficios con tarjetas Mastercard. Los lunes hasta el 29 de diciembre, aquellos que paguen con la línea Eminent acceden a un 15% de reintegro con tope de $15.000 mensual, válido en YPF, Shell, Puma Energy y Axion.

Además, las Mastercard del Banco Galicia cuentan con un 10% de reintegro, también los lunes hasta el 29 de diciembre, con un tope de $10.000 por usuario por mes, aplicable en las mismas estaciones adheridas.

Puma Pris suma descuentos los miércoles y viernes

Puma Energy amplió su calendario de beneficios y reforzó su propuesta de ahorro con Puma Pris, la app que permite pagar combustible desde el celular y acceder a promociones exclusivas.

El Gerente de Marketing de Puma Energy Argentina, Lucas Smart, señaló que “los Miércoles Puma Pris ya son una propuesta instalada y valorada por nuestros clientes. Con esta nueva iniciativa de los Viernes, buscamos ampliar las oportunidades de ahorro y estar aún más presentes en la rutina de consumo de quienes eligen Puma Energy durante el verano”.

Desde el 26 de diciembre de 2025 y hasta el 27 de febrero de 2026, los clientes que abonen con Puma Pris obtienen un 10% de descuento en nafta Súper, Premium e Ion Diesel, fortaleciendo un esquema de ahorro sostenido durante la semana.

La iniciativa busca incentivar el uso de la app, que además de los descuentos inmediatos permite acumular puntos Pris en cada operación. Estos puntos luego pueden canjearse por descuentos de hasta $20.000, sumando un beneficio adicional a cada carga.

De esta manera, Puma Energy consolida una estrategia de ahorro y fidelización, acompañando los hábitos de consumo en distintos momentos de la semana y extendiendo los beneficios también a sus tiendas Super 7 y Shop Express, con una propuesta que combina tecnología, descuentos y uso cotidiano.

