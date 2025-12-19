El precio del combustible registró un incremento en diciembre de 2025 como consecuencia de la actualización de impuestos. En este contexto, resulta clave conocer cuál es el valor de cada tipo de nafta este 18 de diciembre si vas a cargar en CABA, según las distintas sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

A continuación, conocé los precios actualizados de las naftas, el gasoil y el GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, compará valores y elegí dónde cargar combustible este viernes.

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de YPF en CABA indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

-Nafta Súper: $1.571 por litro

-Infinia (Premium): $1.800 por litro

-Diesel 500: $1.536 por litro

-Infinia Diesel: $1.740 por litro

Precios de combustible de Shell

-Nafta Súper: $1.699 por litro

-V-Power Nafta: $1.999 por litro

-GNC: $529 por metro cúbico

-Evolux Diesel: $1.667 por litro

-V-Power Diesel: $1.929 por litro

Precios de combustible de Axion Energy

-Axion Súper: $1.659 por litro

-Quantium: $1.899 por litro

-GNC: $629 por metro cúbico

-Axion Diesel X10: $1.719 por litro

-Quantium Diesel X10: $1.899 por litro

Precios de combustible de Puma

-Nafta Súper: $1.597 por litro

-Max Premium: $1.897 por litro

-GNC: $497 por metro cúbico

-Puma Diesel: $1.647 por litro

-Ion Puma Diesel: $1.870 por litro

