ANSES: quiénes cobran hoy 19 de diciembre jubilaciones, pensiones y asignaciones según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este viernes 19 de diciembre con el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2025. El cronograma incluye a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones, y se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Compras de Navidad: el beneficio de ANSES que sigue activo para jubilados y pensionados

Durante este mes, los haberes previsionales registran un aumento del 2,34%, en línea con el último índice de inflación difundido por el INDEC y conforme al esquema de movilidad mensual vigente. El ajuste fue establecido mediante la Resolución 361/2025 y alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Quiénes cobran hoy, 19 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

- DNI terminados en 4 y 5

Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo tienen acreditados sus pagos entre el 17 y el 23 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

- DNI terminados en 8

Asignación por Embarazo

- DNI terminados en 7

Asignación por Prenatal

- DNI terminados en 8 y 9

Cómo quedará la jubilación mínima de ANSES en enero de 2026 tras el ajuste por inflación

Otras prestaciones con pagos en curso

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero

Compras de Navidad: el beneficio de ANSES que sigue activo para jubilados y pensionados

Prestación por Desempleo: próximas fechas

- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

- DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

- DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

- DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

ANSES recuerda que los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por cada beneficiario y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrar. Además, recomienda consultar las fechas oficiales a través de los canales oficiales del organismo para evitar confusiones o estafas.