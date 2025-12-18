La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) informó que durante las noches del 24 y 31 de diciembre, Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio implementarán un esquema especial para la carga de combustible destinada a la ciudadanía. Las sucursales de todo el país restringirán temporalmente la carga de combustible en una franja horaria determinada.

El cierre parcial de los surtidores en horario nocturno durante las fechas festivas, se encuentra establecido en los convenios colectivos de trabajo del sector y busca garantizar el derecho al descanso de los playeros, para que puedan compartir junto a sus familias. ¿A qué hora culminará el expendio a particulares?

El suministro de nafta al público en general estará inactivo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. Es decir, el amanecer del 25 de diciembre y el primer día del año del 2026. Ante este escenario los empresarios del CECHA emitió una recomendación para los usuarios y solicitó “planificar el reabastecimiento con antelación y completar la carga antes de las 22 los días mencionados”.

Expendió de combustible durante las fiestas

El presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la Provincia de Buenos Aires (FEPBA), Juan Carlos Basílico, explicó que “esta conducta de anticipación termina favoreciendo el volumen global de ventas, ya que desplaza la demanda hacia franjas horarias más ordenadas y manejables”.

Además, Basílico señaló que “a esto se suma el movimiento adicional que suelen generar las fiestas por viajes, escapadas y reuniones familiares”.

Navidad y Año Nuevo: las estaciones de servicio funcionarán con horario reducido durante la madrugada

Cómo será el expendio de combustible durante Navidad y Año Nuevo

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines se aclaró que el cierre no será total, ya que las estructuras de proveedoras de combustible deben responder ante escenarios de emergencia.

Por eso, se mantendrá un servicio de guardia activo de manera permanente que se encontrará operativo para unidades vehiculares de emergencia: ambulancias, patrullas policiales y unidades de bomberos para poder cumplir con sus labores de asistencia pública.

Esta disposición responde a los acuerdos alcanzados en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad petrolera y de comercialización de combustibles.

