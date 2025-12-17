La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó que las estaciones de servicio de todo el país funcionarán con un esquema especial durante Navidad y Año Nuevo, con atención reducida en las noches del 24 y 31 de diciembre.

Una a una, las estaciones de YPF donde cargar nafta por la noche con 5% de descuento

Según precisó la entidad, y de acuerdo con lo establecido en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector, no habrá atención al público general entre las 22:00 y las 06:00hs en dos períodos puntuales: desde las 22 del 24 de diciembre hasta las 06hs del 25, y desde las 22 del 31 de diciembre hasta las 06hs del 1 de enero.

Expendio de emergencia durante Navidad y Año Nuevo

Durante esos horarios, se mantendrán guardias activas destinadas exclusivamente a la atención de vehículos de servicios esenciales y de emergencia, como ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública.

Ante este esquema especial, desde CECHA recomendaron a los conductores planificar con anticipación sus viajes y cargar combustible antes de las 22 de las fechas mencionadas, a fin de evitar inconvenientes y garantizar la movilidad durante las festividades.

El costo de llenar el tanque en Argentina

Llenar el tanque de un vehículo promedio en Argentina actualmente tiene un valor de $99.407, lo que representa el 5,15% del salario bruto del sector privado. Este dato, que surge de un estudio realizado por el Instituto de Economía (INECO) de la UADE, refleja el precio más bajo de los últimos ocho años y marca la evolución del costo de la nafta en el país.

El estudio revela que el costo de llenar el tanque de nafta ha bajado considerablemente en comparación con años anteriores, tomando en cuenta precios en términos reales ajustados por inflación para poder comparar con la misma unidad de poder adquisitivo. Si bien sigue siendo un gasto importante para los hogares, hoy es más accesible que en gestiones pasadas.

Durante la gestión actual, el costo promedio de llenar un tanque fue de $112.974, lo que representa una reducción del 7,8% respecto al promedio de la administración de Alberto Fernández, que alcanzó los $122.521.

FN LM CP