Desde anoche rige la nueva alternativa de la petrolera estatal YPF que permite cargar naftas entre las 23 horas y las 6 de la madrugada, con un 5% en cinco de descuento en las estaciones de servicio que cuentan con la modalidad de autodespacho, con lo cual por el momento el descuento sólo es accesible en tres estaciones de servicio en la Ciudad de Buenos Aires, una en Rosario y otra en Mendoza.

De esta manera, y tal como señaló PERFIL en una nota sobre el tema, la petrolera prueba su estrategia de "micropricing" con una rebaja para una franja horaria en específico. Busca alentar el autodespacho de combustible.

YPF demora una suba de precios, entre la espada de la rentabilidad y la pared de la inflación

Según señalaron en las últimas horas desde la petrolera estatal, la idea es analizar el flujo de vehículos, al igual que los hábitos de consumo, información con la cual podrá luego ajustar precios y ampliar esta modalidad a otras estaciones con infraestructura compatible en todo el país.

La decisión implementada desde ayer 25 de junio se basó en cálculos que muestran una fuerte caída en las ventas de nafta durante la noche, con un mínimo alrededor de las 3 de la mañana, donde se registran apenas 25.000 litros vendidos por hora, comparado con un pico de un millón a las 18.

"La demanda de combustible se mantiene constante desde las 8 am y sube a las 18 donde vende un millón de litros por hora. A las 3 am vende 40 veces menos. Cuando estás en esa relación no se puede ganar plata nunca", afirmó Horacio Marín, presidente de YPF en el "Encuentro de Energía y Producción".

Su idea es que "con el tiempo, el autodespacho debería traducirse en un ahorro en el precio final de la nafta", como en Estados Unidos.

"Nosotros ya teníamos una estación en Luján de Cuyo con autodespacho, la llamamos Smart o Inteligente. La experiencia nos muestra que este modelo puede funcionar en Argentina, pero lleva tiempo que los usuarios se adapten", agregó el empresario.

Esta nueva experiencia de "micropricing" con precios diferenciados según franjas horarias y niveles de consumo está siendo observada también por Shell, Axion y Puma que podrían sumarse a la iniciativa.

Cuáles son las estaciones de servicio donde se puede cargar nafta con descuento de 5% por la noche

Actualmente, el beneficio está activo en cinco estaciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Figueroa Alcorta y Echeverría; Avenida Dorrego y Córdoba; Pringles y Córdoba

Rosario: 27 de Febrero y Ovidio Lagos

Mendoza: Mariano Boedo, Acceso Sur, Luján de Cuyo.

El pago debe realizarse exclusivamente a través de la app de YPF, y el sistema funciona únicamente en las islas de autodespacho.

En julio y agosto habrá asistencia para que los clientes se adapten al sistema.

Ahora bien, respecto a cómo puede llevarse a cabo el autodespacho y la tecnología disponible en las estaciones, la petrolera nacional ofrece tres formas de realizar la carga:

Tótem interactivo: disponible en Figueroa Alcorta, permite autorizar y pagar directamente en la pantalla del surtidor.

disponible en Figueroa Alcorta, permite autorizar y pagar directamente en la pantalla del surtidor. Pago en tienda Full: el cliente paga en caja y luego carga en la isla de autodespacho habilitada.

el cliente paga en caja y luego carga en la isla de autodespacho habilitada. Escaneo de QR desde la app: método en desarrollo que permitirá operar totalmente desde el celular.

