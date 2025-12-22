Al comenzar diciembre de 2025, el mercado de las billeteras virtuales en Argentina muestra una fuerte competencia por captar los pesos de los ahorristas. Las plataformas digitales continúan ajustando sus tasas de interés para ofrecer mejores rendimientos diarios sin necesidad de inmovilizar el dinero, en un contexto donde la liquidez inmediata se volvió una prioridad para los usuarios.

De acuerdo con el último relevamiento del sector, Carrefour Banco encabeza el ranking con la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta del mercado, superando a otras alternativas digitales. En tanto, billeteras de uso masivo como Mercado Pago, Naranja X y Ualá se ubican por debajo del top de rendimientos, aunque conservan ventajas vinculadas a su operatividad, alcance y servicios integrados.

Billeteras virtuales: ¿cuál es el rendimiento anual de cada una?

Los siguientes rendimientos corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente durante la primera quincena de diciembre de 2025. Los valores pueden variar según condiciones del mercado y políticas internas de cada plataforma.

Carrefour Banco: 32,00 %

Cocos Pay: 27,01 %

Banco Bica: 27,00 %

Ualá (Uilo): 24,00 %

Taca Taca: 23,36 %

Brubank: 23,00 %

Prex: 23,00 %

Ualá (FCI): 22,27 %

Naranja X: 22,00 %

Fiwind: 20,00 %

Claro Pay: 19,35 %

Mercado Pago: 19,35 %

Banco Supervielle: 19,35 %

Cencopay: 19,35 %

Personal Pay: 18,98 %

AstroPay: 18,25 %

Letsbit: 17,89 %

Lemon Cash: 17,52 %

Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación móvil que permite a los usuarios administrar su dinero de forma digital. A través de estas plataformas se pueden realizar pagos, transferencias, recargar servicios, enviar y recibir dinero, y en muchos casos obtener rendimientos diarios sobre el saldo disponible.

En Argentina, las billeteras virtuales se consolidaron como una herramienta clave para las finanzas personales, ya que combinan simplicidad, rapidez y la posibilidad de generar intereses sin recurrir a productos tradicionales como el plazo fijo. El dinero depositado suele comenzar a rendir desde el primer momento, manteniendo siempre la disponibilidad total de los fondos.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas son una funcionalidad ofrecida por billeteras virtuales y bancos digitales que permite generar intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo. A diferencia del plazo fijo tradicional, el saldo permanece disponible para pagos, transferencias o extracciones en cualquier momento.

Generalmente, los fondos se invierten de manera automática en instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión de tipo money market. El rendimiento se acumula día a día y se acredita de forma periódica, lo que convierte a estas cuentas en una alternativa flexible para quienes buscan que su dinero no pierda valor mientras permanece disponible.

¿Por qué comparar tasas entre billeteras virtuales?

Las tasas de interés ofrecidas por las billeteras virtuales pueden cambiar con frecuencia. Por ese motivo, comparar rendimientos resulta clave para maximizar las ganancias sin resignar liquidez. Aunque algunas plataformas ofrecen tasas más altas, también existen topes de saldo remunerado o condiciones específicas que es importante considerar antes de elegir dónde dejar el dinero.

En un escenario económico dinámico, las billeteras virtuales continúan ganando terreno como una opción práctica para el ahorro cotidiano, especialmente para quienes priorizan el acceso inmediato a sus fondos y la posibilidad de obtener intereses diarios.