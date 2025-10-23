El consumo masivo bajó 0,3% en septiembre según la Cámara Argentina de Comercio

El consumo masivo en septiembre cayó 0,3% con respecto a agosto, y marcó un crecimiento 1,4% interanual. El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) crecimiento interanual del 1,4%.

Según la CAC, el consumo masivo reanudó su recuperación, mientras que el consumo de bienes durables continúa la moderación de su crecimiento "aunque aún conservando la tendencia positiva. Esto significa que se sigue sosteniendo el cambio de composición relativa en favor de los bienes durables en el consumo de los hogares en detrimento del consumo masivo, pero estos cambios de composición parecen tender a estabilizarse".

"Las perspectivas en torno a la leve mejoría del ingreso disponible para lo que resta del año no parecen ser señal de un cambio en esta dinámica", añadieron.

Según el reporte de la entidad, “queda por verse a futuro cómo la dinámica poselectoral afectará los ingresos de los hogares, cuyo incremento (que fue sostenido desde mediados del año pasado hasta principios de este) se vio mermado en los últimos meses”, añadió el reporte de la CAC.

Comportamiento por sectores

Al analizar el desempeño de algunos rubros en particular, se observa una dinámica heterogénea en las variaciones interanuales respecto a los valores de septiembre de 2024.

- Indumentaria y calzado mostró una caída estimada de 1,7%, contrapesando levemente el crecimiento del IC, con una contribución negativa de -0,1 puntos porcentuales. Esta caída se da en el contexto de una baja vara de comparación en la referencia de septiembre de 2024, que en su momento ya había marcado una caída interanual de 12%.

- Transporte y vehículos creció 2,2%. El patentamiento de automóviles continúa traccionando el índice agregado hacia arriba, ya que marca un crecimiento de 40% respecto al mismo mes del año pasado.

- Recreación y cultura registró un incremento de 9,5%. El sector continúa con mejoras respecto a un 2024 que resultó negativo. También se extendió el efecto positivo en la venta de entradas iniciado en agosto.

- Vivienda, alquileres y servicios públicos aumentó 5,6%, afectado positivamente por un incremento en el consumo de energía eléctrica.

LM