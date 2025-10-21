“La situación para la economía real, la producción, el empleo y el consumo es verdaderamente alarmante”, aseveró un economista

El economista, Federico Vaccarezza, conversó con Canal E y se refirió a los efectos del plan económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el deterioro del empleo y la producción.

Federico Vaccarezza explicó que, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, “en el último mes se perdieron 17.664 puestos de trabajo formales”. Además, precisó que, “desde diciembre de 2023 hasta el día de hoy se perdieron 290.469 puestos de trabajo formales”.

Cuántas empresas cerraron desde diciembre de 2023

En cuanto al cierre de empresas, planteó: “La caída desde diciembre de 2023 de empresas que cerraron sus puertas, pequeñas y medianas empresas y grandes inclusive también, son 17.589 empresas”.

Según detalló Vaccarezza, “en los últimos 12 meses cerraron 856 empresas fabriles manufactureras en Argentina”, y el número total de empleadores “está cada vez más por debajo del umbral de 500.000 aportantes históricos del país”. Sobre la misma línea, remarcó: “La situación para la economía real, para la producción, para el empleo y para el consumo es verdaderamente alarmante”.

Sobre la posibilidad de que Argentina apueste por un modelo basado en innovación y tecnología, consideró que, “se podría llegar, el tema es en qué plazo uno quiere llegar en ese sentido”.

El economista explicó que, “pensar una economía del conocimiento requeriría una inversión de capital muy muy fuerte en educación, una estructura de formación, de educación, de transformación educativa realmente muy muy fuerte para que esos trabajadores se puedan convertir o reconvertir posteriormente en trabajadores altamente calificados”.

Alerta por el desfinanciamiento

Sin embargo, fue crítico respecto al rumbo actual: “Yo no creo que vayamos en ese camino, sino que lo que nos estamos encontrando es que la financiación del sector universitario, del sector formador justamente de estos recursos, está siendo desfinanciada”.