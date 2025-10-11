Marc Schoreder: “Nos emociona Argentina y la región. Es un juego a largo plazo”

El presidente internacional de Lamb Weston, la principal productora mundial de papas fritas congeladas, Marc Schoreder, sostuvo que el bajo consumo que existe en la actualidad en la región se convirtió en un potencial para la firma y permitió sortear los inconvenientes coyunturales por los que atravesó desde que la empresa proyectó el negocio en la Argentina en 2019. “Largo plazo” es el sintagma que repite luego de invertir USD 300 millones y, también, para esquivar una definición por el contexto de crisis de la actividad económica y los vaivenes financieros del país.

En una entrevista exclusiva con PERFIL, Schoreder dijo que el negocio de papas fritas se potenció luego de la pandemia del Covid-19, pero que está buscando un “equilibrio”. “Elegimos Mar del Plata principalmente por el talento, las papas y, viniendo de un lado económico, era el mejor lugar para tener de domicilio”, sostuvo.

A continuación, la entrevista completa:

Perfil: ¿Qué significa que su ecosistema de negocios mundiales empiece ahora en Argentina?

Marc Schoreder: Primero miramos al negocio total, miramos al internacional; y luego miramos a América latina; entonces claramente elegimos Argentina para ser una parte importante del negocio. Ya tenemos una fábrica en Munro y ahora tenemos acá en Mar del Plata también. Y elegimos Mar del Plata principalmente por el talento, las papas y, viniendo de un lado económico, era el mejor lugar para tener de domicilio.

P: ¿Qué expectativas tiene la empresa a nivel mundial? ¿Qué le puede aportar a Argentina y Brasil, en el ecosistema? ¿Qué otros objetivos tienen?

MS: El consumo per cápita en Sudamérica sigue siendo bajo. Eso es algo que vemos también en otras partes del mundo. Si lo miras como una curva en términos de desarrollo, Estados Unidos está muy desarrollado. Si vas a otros lados como Asia o incluso Latinoamérica no es tan así, no hay tanto consumo, entonces hay muchas oportunidades para mejorar y para crecer.

Esta industria empezó realmente en Estados Unidos, empezaron a construir plantas como estas en Europa. Después empezaron a ir hacia Asia y Latinoamérica, pero mucho menos que en otros lugares. Había muchas distancias en los envíos del producto. Lo importante para nosotros es localizar para poder llevarlo más cerca al consumidor. Latinoamérica es muy grande. Y para nosotros tiene más sentido empezar por Argentina.

P: Para una empresa tan grande como Lamb Weston, ¿cómo analizan el estado de situación económico mundial, en donde tiene que desarrollar el negocio?

MS: Después de todo el período de COVID, el consumo estaba bajo. Muchos de los desarrollos o expansiones de la producción estaban todos detenidos. Después, todo se abrió, todos se fueron a los restaurantes y hubo mucho consumo. Empezamos la producción aquí en Argentina, en Holanda, en China y también en Estados Unidos. Pero ahora todos los otros países empezaron a producir, entonces antes no tenías tanta demanda y ahora está todo como “boom”. Y luego del “boom” todo empezó a estar más estable. Todo se tiene que balancear un poco más. Pero lo bueno de las papas fritas es que siempre hay crecimiento. Y porque la gente ama las papas fritas. Y porque más y más gente se acostumbra a comer las papas fritas congeladas. La Argentina pasó distintas situaciones.

P: En la actualidad la Argentina es diferente, tiene más libertad para una empresa internacional, para poder pensar su negocio más libremente. Y existe un consenso de que debiera ser así en el futuro ¿Entusiasma eso?

MS: Estamos acá por un largo plazo. Decidimos ir a Argentina por razones que ya expliqué. Nos emociona Argentina y la región. Y es un juego a largo plazo. Con todas las dinámicas del mundo, políticas, económicas, etc. Es un negocio a largo plazo que se va a ir viendo y van a ir trabajando. Al final es sobre el consumo, sobre nuestros clientes, sobre nuestros agricultores, es sobre nuestra gente. Y por supuesto también con todas las personas con las que trabajamos en el gobierno o con las autoridades locales. Para nosotros todo se trata de colaboración y crecer juntos.

