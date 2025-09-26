Martín Ravazzani: “La Argentina no tiene un nivel de acumulación de reservas adecuado”

El director de la consultora EcoLatina, Martín Ravazzani, en comunicación con Canal E, analizó la coyuntura financiera argentina, el rol del respaldo de Estados Unidos y los desafíos que enfrenta el Gobierno para regresar a los mercados internacionales de deuda.

“Claramente la Argentina ha tenido un respaldo enorme por parte de los Estados Unidos. Realmente lo que nos comentaba gente cercana a la Casa Blanca es que este apoyo realmente ha sido excepcional, sólo explicable en términos de un gran interés geopolítico por parte de los Estados Unidos para con Argentina”, afirmó Martín Ravazzani.

Persiste el problema de la acumulación de reservas

Asimismo, remarcó que, pese al respaldo, el gran problema sigue siendo la acumulación de divisas: “La Argentina no tiene un nivel de acumulación de reservas adecuado, entonces me parece que una de las primeras cosas que va a tener que atacar el Gobierno es precisamente revertir esta situación negativa en materia de acumulación de reservas”.

Ravazzani explicó que, “en términos del equilibrio macroeconómico una posición sólida en materia de reservas es importante. Fíjense que por ejemplo países como Brasil u otros de la región tienen niveles de déficit fiscal muy superiores a los que tiene Argentina y sin embargo el riesgo de países mucho más bajos precisamente porque tienen una acumulación de reservas muy importante”.

Las ventajas del acuerdo con Estados Unidos en materia cambiaria

Sobre la política cambiaria, sostuvo: “La gran ventaja que da el acuerdo con los Estados Unidos es que le da mucho margen a la autoridad económica, al Banco Central, para reformular el esquema cambiario de una manera controlada, ordenada, en todos los elementos, como para definir un nuevo esquema cambiario, que es un poco también lo que está pidiendo el mercado, más claridad respecto de cuál puede llegar a ser el futuro”.

Sobre la posibilidad de eliminar el esquema de bandas, el director de EcoLatina comentó: “Parece lógico, está en línea con el pensamiento del presidente Milei, él siempre sostuvo que el mercado de cambios debía flotar libremente”.

Incluso destacó que el comunicado del Tesoro Norteamericano tuvo un claro sesgo político: “Me llamó la atención del comunicado del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, la referencia, en más de una oportunidad, al tema político, si el resultado electoral es favorable a la actual administración”.