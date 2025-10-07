Apertura de una multinacional de EEUU en Mar del Plata con Javier Milei: ¿Un guiño a la economía real?

Con el fin de analizar la presencia del presidente Javier Milei en la inauguración de la planta de Lamb Weston, una multinacional estadounidense dedicada a la producción y exportación de papas fritas congeladas, este medio se contactó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“En minutos nada más va a estar arribando el presidente Javier Milei al parque industrial de la ciudad de Batán, donde se está por llevar a cabo la puesta en marcha al 100% de la producción de papas fritas en Mar del Plata, de Lamb Weston, que es una multinacional líder en todo lo que tiene que ver con producción y exportación de papas fritas a todo el mundo, una empresa de capitales estadounidenses, que a diferencia de lo que viene pasando con las multinacionales en la Argentina, se queda en el país”, contextualizó Ariel Maciel.

Una contradicción al comportamiento de otras multinacionales

Y subrayó: “Vimos que hay un éxodo importante de empresas de distintas partes del mundo que deciden irse de la Argentina, bueno, en este caso una rareza, y otra rareza importante es la presencia de Milei en un contexto que se está rearmando la campaña”.

Maciel explicó que la actividad marca un cambio en la estrategia de campaña del presidente Javier Milei: “Es llamativo porque, primero, Javier Milei es poco habitual de ir a una fábrica, algo que sea productivo. Por lo tanto, está claro que este contexto de campaña es el primer acto vinculado a la economía real”.

El Estado no participó de ninguna obra de infraestructura

También detalló el rol de la empresa en las obras de infraestructura: “El Estado Nacional no tiene casi ningún aporte para el desarrollo de esta producción. Se hizo con plata de un consorcio de empresas donde el mayor aportante fue Lamb Weston. Justamente se hizo un dragado para que los barcos pudieran entrar, pudieran tener la capacidad de entrar a este puerto y de Mar del Plata a ir directamente hacia Brasil”.

El periodista destacó la magnitud de la inversión y la ausencia de incentivos estatales: “Esta empresa que invirtió en este parque industrial y todo lo que tiene que ver con las exportaciones, ya envió dos cargamentos de papas fritas a Brasil. Invirtió 300 millones de dólares desde el 2019 que hizo el anuncio de instalación acá, hasta esta apertura. No tiene una sola exención impositiva, no hubo un gobierno ni provincial, ni local, ni nacional que le esté dando impulso a esta situación”.

Sobre el destino de la producción, precisó: “Es la exportación básicamente. Esta es una empresa que no le vende a consumidores finales, es una industria de industria en todo caso. Le vende a grandes consumidores que son los que sí llegan, digo, a las cadenas de comidas rápidas, por ejemplo”.