Nicolás Borra: “El mercado va a mirar puntualmente la acumulación de reservas”

La última semana bursátil del año transcurre con escaso volumen y movimientos moderados. Según explicó Nicolás Borra, analista de mercados, en diálogo con Canal E, el mercado refleja la estacionalidad típica de fin de año, con operadores reduciendo actividad y ajustando posiciones.

“Largamos la última semana del año con un MERVAL levemente positivo, sin mucho sobresalto”, señaló, y agregó que estas ruedas “están caracterizadas por poco volumen, ya que son semanas cortadas”.

En el frente cambiario, el dólar muestra una leve presión alcista, influenciada por factores estacionales. “Creemos que la demanda de la caída por peso por vacaciones va a influir en el tipo de cambio”, afirmó Borra. A nivel internacional, el analista destacó la baja del oro, que impacta de manera indirecta en los mercados accionarios: “Un 4% está bajando el metal precioso, lo cual también está impulsando un poco las bolsas”.

El presupuesto y la reacción del mercado

La aprobación del presupuesto fue leída de forma positiva, aunque con matices. Para Borra, el dato político suma previsibilidad, pero los números proyectados no convencen a los inversores. “Es positivo poder tener un presupuesto, ya que se gobernó dos años sin la ley madre que guía todo el gasto del gobierno”, explicó. Sin embargo, aclaró que el mercado observa con cautela las estimaciones oficiales.

En ese sentido, fue contundente: “Los datos que al mercado le importan, como la previsión inflacionaria y el tipo de cambio, son bastante ficticios”. El analista recordó que el presupuesto proyecta una inflación del 10% y un dólar por debajo de los 1.500 pesos a fines de 2026, escenarios que el mercado considera poco probables. “Los presupuestos siempre marcan hacia abajo para poder recortar el gasto en términos reales cuando se licúa por inflación más alta”, explicó.

Aun así, Borra remarcó que el avance legislativo genera una señal política relevante: “Se toma como positivo el consenso, pero no son datos duros que sirvan para especular rendimiento”. Las acciones argentinas en Wall Street reaccionaron con subas moderadas, en línea con esa lectura.

Reservas, riesgo país y expectativas para 2026

Mirando hacia adelante, Borra se mostró moderadamente optimista sobre el desempeño del mercado argentino en 2026. “Sacando la volatilidad política, es de esperar que el MERVAL tenga un desempeño bastante positivo”, sostuvo, aunque aclaró que no sería comparable con los saltos de años anteriores.

El foco estará puesto en las reservas. “El mercado va a mirar puntualmente la acumulación de reservas”, afirmó, y destacó que “en las últimas semanas el gobierno demostró compromiso en ese camino”. Este factor impacta directamente en el riesgo país, que ronda los 550 puntos básicos. “Ese es el driver más interesante para poder rolear deuda a bajo costo”, explicó.



