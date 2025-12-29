Miguel Ponce: “No sólo bajó el oro, estamos entrando en un reseteo geopolítico”

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce, especialista en comercio internacional, advirtió que el mundo atraviesa un “reseteo global” acelerado por avances en los conflictos bélicos y un fuerte impacto en los activos refugio.

La jornada financiera sorprendió a los mercados con una brusca caída del oro, la plata y, especialmente, del paladio, en un contexto donde la geopolítica volvió a marcar el pulso. Para Ponce, “hoy es un día justamente en la dirección inversa a lo que charlamos no hace mucho, cuando veníamos con el oro hacia arriba”.

El detonante no fue económico, sino político. “Básicamente ha habido una reunión en Mar-a-Lago muy particular”, explicó, al referirse a los encuentros encabezados por Donald Trump. Allí, el expresidente estadounidense recibió a Volodímir Zelensky tras una extensa conversación telefónica y dejó de lado el plan de paz impulsado por la Unión Europea y la OTAN. “Consideraban que ese programa alargaba el conflicto”, sostuvo Ponce.

Trump incluso aseguró que el acuerdo con Ucrania está “en un 95%”, algo que el analista consideró exagerado, aunque políticamente significativo. “Un anuncio de fin de año diciendo que la paz ya está ahí suena importante”, remarcó. Sin embargo, el punto crítico sigue siendo el Donbass. “El tema central que falta cerrar es el Donbass”, afirmó, y recordó que Rusia ya da por hecho que esa región quedará bajo su dominio.

Mercados en baja y señales de menor incertidumbre

Mientras avanzaban estas negociaciones, Vladimir Putin ordenó continuar la ofensiva hasta lograr un acuerdo definitivo. “No va a haber una tregua de fin de año”, resumió Ponce. Ese escenario, lejos de aumentar el miedo, redujo la incertidumbre global.

“Todo esto impacta en los mercados y genera una situación de menos incertidumbre”, explicó. El resultado fue una salida masiva de los activos refugio: “No sólo bajó el oro, bajó la plata, y la niña bonita del día es la caída del paladio”, que llegó a desplomarse más del 12%.

Según Ponce, los inversores ya están rearmando sus carteras: “Todos los amigos que se refugiaban en metales hoy están cambiando sus cuentas”. Para el analista, esta dinámica es parte de “un reseteo geopolítico” que redefine las hegemonías globales.

América Latina y el riesgo de quedar afuera

El reordenamiento no se limita a Europa y Medio Oriente. “América Latina empieza a jugar su propio partido de ajedrez”, advirtió Ponce, al destacar la alianza creciente entre México y Brasil, que concentran más del 55% del PBI regional y ya firmaron más de 120 acuerdos bilaterales en el año.

Esta convergencia genera alertas en Estados Unidos, Europa y China. “Plantea desafíos a todos los sectores geopolíticos a nivel mundial”, sostuvo. Frente a ese escenario, Ponce expresó su preocupación por Argentina: “No estamos invitados al partido grande”, lamentó.

Aun así, dejó una puerta abierta: “Latinoamérica podría mostrar una actitud de autonomía y negociación inteligente”, siempre que Argentina logre priorizar sus intereses nacionales dentro del Mercosur y no quede al margen del nuevo orden global.

