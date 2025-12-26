Martín Simonetta: “Hay mucha incertidumbre para el año que empieza”

La economía global transita un período de alta volatilidad y múltiples frentes abiertos. Para el economista, Martín Simonetta, en diálogo con Canal E, el año que comienza estará marcado por tensiones geopolíticas y un reordenamiento del poder internacional. “Tenemos un año signado por las acciones de Donald Trump en Estados Unidos, pero en un mundo que ya no es un mundo unipolar”, señaló, y agregó que “China desafía su liderazgo y Rusia también desafía el equilibrio en la zona de Eurasia”.

El economista destacó que América Latina tampoco muestra una posición homogénea. “Vemos a la Argentina y ahora Chile alineadas con Estados Unidos, pero no toda América Latina está alineada con los Estados Unidos de Trump”, explicó, al tiempo que mencionó el rol de Brasil y los conflictos aún latentes en países como Venezuela, Cuba y Colombia. “Hay muchos escenarios abiertos y mucha incertidumbre para el año que empieza”, resumió.

Commodities, comercio y presión externa

Simonetta advirtió que la Argentina está expuesta a varios factores externos difíciles de controlar. “Estamos hoy asentados sobre muchas inestabilidades globales”, afirmó, y enumeró entre los principales riesgos el precio de los commodities y el destino de las exportaciones. “Hay que ver si se abren o se cierran mercados para la Argentina”, remarcó.

También puso el foco en el comercio internacional y la competencia china. “Si China no puede ingresar sus productos a los Estados Unidos, los va a seguir desparramando por el mundo”, explicó, y vinculó ese fenómeno con la creciente presencia de productos chinos en los mercados locales a través de plataformas digitales.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea, en duda

Uno de los puntos centrales del análisis fue el futuro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Hace un mes y medio dábamos por hecho que se firmaba, pero hubo grandes sorpresas”, sostuvo Simonetta. Según explicó, la resistencia de países como Francia, Italia, Hungría e Irlanda frenó el avance del tratado. “Hay una enorme incertidumbre respecto de la definición de este acuerdo”, afirmó.

El economista recordó que se trata de un acuerdo estratégico. “Sería el acuerdo que implicaría mayor cantidad de habitantes del mundo, más de 600 millones de personas”, destacó. Sin embargo, advirtió que la interna europea será clave: “Especialmente por su no competitividad en el sector agropecuario, como el caso de Francia, si pueden no firmarlo, no lo van a firmar”.

En este contexto, Simonetta cerró con una advertencia clara: “Es un mundo lleno de preguntas realmente”, donde la Argentina deberá adaptarse con cautela a un escenario internacional cambiante.

