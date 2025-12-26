Juan Sánchez: “La regulación bien hecha es la que garantiza competencia y transparencia”

El debate sobre regulación y desregulación vuelve al centro de la agenda económica regional. Para el economista Juan Sánchez, en diálogo con Canal E, el error más frecuente es confundir la ausencia del Estado con mayor competencia. “La confusión es creer que la desregulación favorece la competencia; todo lo contrario, cuando no hay regulación se favorece la concentración”, afirmó, al analizar distintos sectores de la economía uruguaya.

El economista explicó que casi nadie habla de los sectores bien regulados porque son los que funcionan. “En general nadie habla de los bien regulados porque son los que han superado”, sostuvo, y mencionó como ejemplos positivos la energía eléctrica, las telecomunicaciones y, en menor medida, el sector del agua, donde Uruguay avanzó con reformas estructurales.

El fútbol como caso testigo de mala regulación

Para ilustrar los efectos de una regulación deficiente, Sánchez utilizó un ejemplo popular a ambos lados del Río de la Plata: el fútbol. “Fue un ejemplo muy gráfico de un sector mal regulado”, señaló, al recordar la intervención solicitada por la FIFA para mejorar el compliance, la transparencia y la competencia en Uruguay.

Ese proceso tuvo resultados concretos. “Uruguay logró mejorar todas las ofertas del fútbol y pasaron de 17 o 20 millones de dólares a 67 o 70 millones”, destacó, y subrayó que el salto se explicó por reglas claras y competencia real. “Eso fue por un trabajo facilitando la transparencia y la competencia”, remarcó, defendiendo el rol de la regulación como herramienta para ordenar mercados capturados por intereses corporativos.

Sánchez recordó además su experiencia en reformas del Estado en los años noventa y el aprendizaje tomado del proceso argentino. “El proceso argentino fue fuerte y valiente, nosotros fuimos más tímidos”, reconoció, al comparar ambos modelos de transformación institucional.

Transporte, finanzas y el rol clave de las unidades reguladoras

El economista advirtió que los principales problemas actuales aparecen en sectores sin unidades reguladoras independientes. “Muchas veces los sectores mal regulados son los que no tienen unidades reguladoras”, afirmó, y apuntó especialmente al transporte metropolitano, donde se intenta avanzar en reformas sin un organismo técnico autónomo.

Para Sánchez, la clave está en la institucionalidad. “Las unidades reguladoras aseguran competencia, transparencia y evitan que los grupos corporativos dominen el mercado”, explicó, y aclaró que regular no significa intervenir arbitrariamente, sino crear reglas claras en beneficio del usuario.

El sector financiero fue otro ejemplo crítico. “Eso fue algo mal regulado por el Banco Central”, dijo sobre el caso de Conexión Ganadera, una estafa tipo Ponzi que alcanzó entre 500 y 800 millones de dólares. “El Banco Central se lavó las manos y ahora tenemos grandes damnificados”, concluyó, alertando sobre los costos sociales de una mala regulación.

