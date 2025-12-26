Néstor Kreimer: “Este cambio de posición de cartera no es pánico, es un acto racional”

En diálogo con Canal E, Néstor Kreimer, analista económico, aseguró que la modificación del sistema de bandas cambiarias es una señal de coherencia macroeconómica en un contexto aún atravesado por la incertidumbre política y la falta de confianza.

Con el riesgo país en torno a los 580 puntos, el rediseño del sistema de bandas cambiarias volvió al centro del debate económico. Para Kreimer, la decisión del Gobierno fue acertada: “lo observé como un acto de coherencia”, sostuvo, y explicó que los mercados temen “el descalce de las variables”, especialmente cuando el tipo de cambio se aleja de la dinámica inflacionaria.

El economista destacó que abandonar el esquema rígido previo permite mayor previsibilidad. “Hace que por lo menos se vuelva previsible que ya no tenemos que estar rezando que se rompa la correlación entre el tipo de cambio y cómo evoluciona la estructura general de precios”, afirmó. En ese sentido, consideró que el cambio genera tranquilidad para los inversores: “es como un alineamiento estratégico que me parece inteligente”.

Inflación, política y desconfianza estructural

Kreimer advirtió que el sistema de bandas no es la causa sino la consecuencia del problema inflacionario. “Es un emergente de cómo morigerar o administrar las consecuencias de la derivada macro que es la inflación”, explicó. Reconoció que los niveles actuales sorprendieron: “a todos nos ha sorprendido esta persistencia de estos niveles de inflación”, pese a los datos macroeconómicos.

Para el analista, el factor político sigue siendo determinante. “La realidad negocial en el Congreso sigue siendo todavía muy difícil”, señaló, y remarcó que las trabas legislativas afectan la credibilidad del plan económico. “Ese desajuste está reflejando todavía un nivel de inflación que es más que nada de cobertura”, explicó, ante la sensación de que el programa no termina de consolidarse.

Inversores cautos y decisiones racionales

Kreimer describió un clima de cautela permanente en los mercados. “Mal acostumbramos a los inversores del exterior a que con Argentina tenés que ponerte el cinturón de seguridad”, dijo, y admitió que persiste un círculo vicioso: “la confianza no se puede terminar de construir”.

Sin embargo, aclaró que los movimientos financieros recientes no responden al pánico. “Este cambio de posición de cartera no es pánico, no es temor, es un acto racional”, afirmó. En ese marco, justificó el mayor interés por instrumentos ajustados por inflación: “si tengo un instrumento que me cubre de inflación, estoy más tranquilo”.

Finalmente, subrayó que la confianza es un proceso largo. “La confianza se logra con tiempo”, sostuvo, y recordó el contraste reciente: “hace 24 meses viajábamos al 12% mensual de inflación”. Para Kreimer, el desafío es sostener el rumbo: “sigamos por acá, que va muy bien”.

