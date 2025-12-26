Jorge Borgognoni: “La guerra no es más negocio, ni para Estados Unidos ni para Rusia”

En diálogo con Canal E, Jorge Borgognoni, analista internacional, aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania atraviesa un punto de inflexión donde “la guerra ya no es negocio” para ninguna de las potencias involucradas.

El conflicto entre Rusia y Ucrania vuelve a colocarse en el centro de la agenda internacional ante una posible reunión clave entre Donald Trump, Volodímir Zelensky y Vladimir Putin. Para Borgognoni, el escenario actual está marcado por la imprevisibilidad de los líderes y por un cambio de lógica en el tablero global. “Este conflicto nos tiene acostumbrados a altibajos y amenazas; un día están enojados y otro día están amigos, uno nunca sabe para dónde puede disparar”, explicó.

Según el analista, el avance hacia un alto el fuego depende menos de los comunicados oficiales y más de los intereses reales de las potencias. “La guerra no es más negocio, ni para Estados Unidos ni para Rusia; ahora hay que discutir el verdadero negocio, que es el de la paz”, sostuvo, planteando que Ucrania deja de ser un botín estratégico para convertirse en el eje de una negociación más amplia.

Las condiciones de Rusia y el rol de la OTAN

Desde la mirada de Moscú, la principal preocupación pasa por la seguridad regional. “Rusia teme que se siga nutriendo a Ucrania con armas y que la OTAN sea un respaldo invisible de una amenaza directa”, afirmó Borgognoni. En ese contexto, señaló que Zelensky estaría dispuesto a hacer concesiones sensibles: “Está dispuesto a renunciar a parte del Estado, a discutir el idioma y algunas cuestiones económicas”.

Sin embargo, el punto de mayor fricción aparece en el plano económico. “Trump dice que el alto el fuego está garantizado, pero el plan económico para Ucrania no está acordado”, remarcó el especialista, subrayando que allí se juega buena parte del futuro del país y del equilibrio europeo.

El fin de la guerra y la negociación posible

Para Borgognoni, el desgaste humano y económico aceleró la necesidad de un acuerdo. “Las muertes ya no son un KPI que resuelva quién tiene razón, y la economía de guerra no le sirve a ninguno”, afirmó. La negociación, explicó, girará en torno a tres ejes: cesión territorial, control de recursos naturales estratégicos para Europa y garantías de seguridad que eviten nuevas invasiones, tanto desde Rusia como desde Ucrania con respaldo de la OTAN.

El analista también recordó antecedentes poco visibles para la opinión pública. “En la cumbre de Alaska entre Putin y Trump no hubo nada para las cámaras, pero sí un documento con condiciones que cada uno se llevó para analizar”, reveló, y advirtió que Zelensky deberá aceptar parte de esos términos. “No se trata de hacer desaparecer a Ucrania, sino de ver cómo se la establece después de tanto daño”, concluyó.

