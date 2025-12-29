En diálogo con Canal E, Mariana Mei, analista parlamentaria, explicó cómo el Gobierno redefine sus prioridades legislativas de cara a febrero y al inicio del período ordinario.

El Congreso se encamina a una nueva etapa de definiciones políticas. Según explicó la entrevistada, “uno de los temas que va a quedar será una segunda ronda de sesiones extraordinarias”, que podría concretarse en febrero. En ese marco, el temario incluiría proyectos sensibles como la estabilidad monetaria y financiera, la reforma del Código Penal y, especialmente, la reforma laboral.

El analista aclaró que otros asuntos quedarán para más adelante. “La designación de jueces todavía está verde”, señaló, al recordar que existen más de 300 vacantes que deben ser tratadas por el Senado. Por eso, muchos legisladores estiman que esos nombramientos recién se discutirán en marzo o abril.

Un punto clave es lo que no está en la agenda inmediata. “El tema de la reforma previsional no es algo de lo que se vaya a tratar inmediatamente”, advirtió, en línea con lo expresado recientemente por el Presidente. Esta definición marca un límite político claro en medio de un Congreso cargado de tensiones.

Presupuesto, vetos y el conflicto por educación

Otro eje central es el presupuesto nacional. La entrevistada explicó que el Gobierno aceptó modificaciones para lograr su aprobación antes del 9 de enero. “Necesitan un presupuesto aprobado antes del 9 de enero por una razón económica vinculada al vencimiento de deuda”, afirmó.

Sin embargo, la negociación dejó fuertes resquemores en la oposición. “La oposición quedó muy ofuscada porque no pudo derogar el artículo 30”, detalló. Ese artículo establece pisos mínimos de inversión en ciencia, tecnología y educación, y su rechazo generó protestas de distintos sectores. “Es un mínimo que está en la Ley de Administración Financiera y debe cumplirse”, remarcó la analista.

El conflicto por el financiamiento universitario y del Hospital Garrahan seguirá vigente. “Va a haber insistencia de ambos lados”, anticipó, y no descartó nuevas acciones judiciales y reclamos políticos en los próximos meses.

Reforma laboral: el verdadero foco del oficialismo

De cara a febrero, el Gobierno buscará concentrar esfuerzos. “En esta segunda ronda van a enfatizar y tratar de aprobar la reforma laboral”, sostuvo el entrevistado. Reconoció que se trata de una iniciativa compleja y resistida. “Muchos la plantean como regresiva y saben que es difícil conseguirla, sobre todo en Diputados”, explicó.

Aun así, el oficialismo intentará avanzar aprovechando el impulso político. “Van a ahondar en eso para llegar con media sanción al primero de marzo”, señaló. En paralelo, la reforma tributaria también genera preocupación, especialmente entre los monotributistas. “Creo que les va a costar mucho y por eso van a ir por partes”, concluyó.

