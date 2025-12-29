José Carbonell: “Tenemos un mesurado optimismo respecto al año 2026”

En diálogo con Canal E, José Carbonell, director de la Federación Argentina del Citrus, explicó el impacto del clima en la producción europea y el escenario que se abre para el limón, la naranja y la mandarina argentinas.

La combinación de lluvias excesivas y escasez hídrica está golpeando con fuerza a los principales productores de citrus del hemisferio norte. España y Turquía, actores centrales del mercado europeo, enfrentan una fuerte caída de productividad que ya provocó la pérdida de unas 75.000 toneladas de cítricos solo en Valencia. Para la Argentina, este escenario representa una oportunidad comercial concreta. “El hemisferio norte de Europa está padeciendo problemas climáticos importantes”, afirmó Carbonell, al detallar que esta situación se arrastra desde el año pasado.

El directivo explicó que este contexto beneficia especialmente a los exportadores del hemisferio sur. “Obviamente que esto es una oportunidad para los exportadores del hemisferio sur”, señaló, aunque aclaró que la competencia es intensa, con Sudáfrica como principal rival. En ese mapa global, Argentina se destaca especialmente en el limón. “Somos los mayores productores del mundo y los mayores industrializadores del limón”, subrayó, al recordar que el país concentra dos tercios del jugo, el aceite y la cáscara de limón que se comercializan a nivel mundial.

Competitividad, acuerdos y cuentas pendientes

Carbonell puso el foco en el largo proceso de recuperación de mercados clave, especialmente en la Unión Europea. “Estamos en un largo proceso de recuperar el mercado de la naranja y la mandarina”, explicó, y remarcó que uno de los principales obstáculos es el sobrearancel del 16% que pesa sobre la mandarina. Según indicó, un eventual Tratado de Libre Comercio con la UE permitiría eliminar ese costo y consolidar la recuperación iniciada en 2025, con mejores perspectivas para 2026.

Sin embargo, advirtió que la calidad del producto no alcanza si no mejora la competitividad sistémica. “Nuestra competitividad ha mejorado mucho con un tipo de cambio único y la eliminación de los aranceles de exportación, pero todavía estamos lejos”, afirmó. Entre los problemas estructurales mencionó la carga impositiva, la falta de reintegros, las demoras en la devolución del IVA, los altos costos logísticos y la escasa disponibilidad de crédito. “Cuando vayamos logrando todas estas cosas, seguramente nuestra competitividad va a ser mayor”, aseguró.

Producción, consumo interno y expectativas a 2026

Al diferenciar los distintos cultivos, Carbonell aclaró que el panorama no es uniforme. “Hay que distinguir en la Argentina lo que es el limón de lo que es naranja y mandarina”, sostuvo. Mientras el consumo interno de naranja es alto y la exportación crece hacia países vecinos como Brasil y Paraguay, el limón viene de atravesar una crisis profunda. “Se han ido más de 13.000 hectáreas de la producción”, recordó, tras seis años de sobreoferta mundial y caída de precios.

Aun así, el dirigente se mostró moderadamente optimista. “Confiamos que vamos camino al equilibrio y el equilibrio supone rentabilidad”, afirmó, y proyectó un escenario más favorable hacia 2026. “Tenemos un mesurado optimismo respecto al año 2026”, concluyó, al confiar en que la estabilidad macroeconómica impulse no solo al citrus, sino al conjunto de las exportaciones argentinas.

