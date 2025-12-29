En la última semana de diciembre de 2025, Carrefour Banco vuelve a liderar el ranking de billeteras virtuales con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32 %, seguido por Cocos Pay (27,01 %) y Banco Bica (27 %). Mercado Pago, Naranja X y Ualá se mantienen por debajo del top 5, aunque continúan siendo opciones elegidas por su operatividad y liquidez inmediata.

En la recta final de diciembre de 2025, las billeteras virtuales continúan ajustando sus rendimientos en un contexto de alta competencia por captar el ahorro en pesos. A pocos días del cierre del año, las plataformas financieras digitales ofrecen una amplia variedad de tasas de interés para quienes buscan obtener rendimiento diario sin inmovilizar su dinero.

Según el relevamiento actualizado del sector, Carrefour Banco se mantiene como la billetera con la Tasa Nominal Anual más alta del mercado, mientras que otras alternativas digitales muestran rendimientos intermedios. En paralelo, billeteras de uso masivo como Mercado Pago, Naranja X y Ualá conservan tasas más moderadas, pero siguen destacándose por su alcance, facilidad de uso y servicios integrados.

Billeteras virtuales: ¿cuál es el rendimiento anual de cada una?

Los siguientes valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente al 29 de diciembre de 2025. Las tasas pueden variar según las políticas de cada entidad y las condiciones del mercado.

Carrefour Banco: 32,00 %

Cocos Pay: 27,01 %

Banco Bica: 27,00 %

Ualá (Uilo): 24,00 %

Taca Taca: 23,36 %

Brubank: 23,00 %

Prex: 23,00 %

Ualá (FCI): 22,27 %

Naranja X: 22,00 %

Fiwind: 20,00 %

Claro Pay: 19,35 %

Mercado Pago: 19,35 %

Banco Supervielle: 19,35 %

Cencopay: 19,35 %

Personal Pay: 18,98 %

AstroPay: 18,25 %

Letsbit: 17,89 %

Lemon Cash: 17,52 %

Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación que permite administrar dinero de forma digital, realizar pagos, transferencias, cobros y recargas, sin necesidad de manejar efectivo o utilizar tarjetas físicas de manera directa. En los últimos años, estas plataformas se consolidaron como una alternativa central para la vida financiera cotidiana en Argentina.

Además de la operatividad, uno de los principales atractivos de las billeteras virtuales es la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible. A diferencia de otros instrumentos de ahorro, el dinero permanece siempre accesible, lo que las convierte en una opción flexible para el manejo de gastos y ahorros.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo en un plazo fijo. El saldo puede utilizarse en cualquier momento para pagos, transferencias o extracciones, manteniendo la liquidez total.

En la mayoría de los casos, los fondos se invierten automáticamente en instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión tipo money market. El rendimiento se acumula día a día y se acredita de manera periódica, lo que convierte a estas cuentas en una herramienta simple y accesible para proteger el valor del dinero.

Por qué conviene comparar tasas antes de elegir una billetera

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales pueden modificarse con frecuencia, por lo que comparar rendimientos resulta clave para maximizar los intereses sin resignar disponibilidad. Además, algunas plataformas establecen topes de saldo remunerado o condiciones específicas que influyen en el rendimiento final.

En este escenario, mantenerse informado sobre las tasas vigentes permite tomar mejores decisiones financieras, especialmente en el cierre del año, cuando muchos usuarios buscan opciones para resguardar su dinero con liquidez inmediata.

