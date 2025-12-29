Megallanamientos por dólar blue: investigan a Sur Finanzas, Ariel Vallejo y maniobras millonarias durante el cepo

Más de 60 allanamientos fueron realizados este lunes en bancos, casas de cambio, compañías financieras y domicilios particulares en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, en el marco de causas judiciales que investigan maniobras con el dólar blue durante la vigencia del cepo cambiario. Los procedimientos apuntan a Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y cercano a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y al financista Elías Piccirillo, además de una presunta connivencia de exfuncionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los operativos fueron ordenados por las juezas federales María Servini y María Eugenia Capuchetti, y por el juez Sebastián Casanello, en expedientes que se encuentran bajo secreto de sumario. Según fuentes judiciales, en los allanamientos se secuestró documentación de interés para la causa, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en pesos y armas de fuego.

La hipótesis central de las investigaciones es que, durante el final del gobierno del Frente de Todos —entre 2022 y 2023—, se habrían adquirido dólares al valor oficial a través de entidades bancarias y luego esos fondos habrían sido volcados al mercado informal, donde se revendían a un precio muy superior. Las maniobras se habrían intensificado en un período políticamente sensible, entre enero y octubre de 2023, en la antesala de las elecciones presidenciales, cuando Sergio Massa se desempeñaba como ministro de Economía.

En la causa que lleva adelante la jueza Servini, iniciada en 2024 y con intervención del fiscal Carlos Stornelli, se investiga la compra de aproximadamente 1.500 millones de dólares en ese lapso. El expediente se abrió a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada en base a reportes del BCRA, que pusieron el foco en operaciones realizadas por al menos 18 casas de cambio a través de dos bancos. Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, se estimó que podrían poner en crisis su origen y licitud”.

De acuerdo con un informe parcial elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que analizó únicamente cinco casas de cambio, entre enero y agosto de 2023 cinco personas —cada una en representación de una firma distinta— retiraron en efectivo 474.846.739 dólares. Ese informe motivó que el 23 de diciembre el fiscal Stornelli solicitara 56 allanamientos y medidas cautelares sobre casi un centenar de personas. Finalmente, el 26 de diciembre se ordenaron 62 procedimientos, ejecutados por la Policía Federal Argentina.

En esta trama aparece Sur Finanzas y su titular, Ariel Vallejo, sponsor de la AFA y prestamista de clubes con problemas financieros. Entre los allanamientos ordenados por Servini se incluyó un procedimiento en la vivienda de la madre de Vallejo, en la localidad bonaerense de Banfield.

En paralelo, la jueza Capuchetti avanzó con una causa iniciada en 2021, a partir de una denuncia del Banco Central por actividades ilícitas vinculadas al dólar en el mercado negro. Algunos de los allanamientos dispuestos por Capuchetti coincidieron con los ordenados por Servini, incluso en los mismos bancos y casas de cambio, según confirmaron fuentes judiciales.

Por su parte, el juez Casanello profundizó una investigación que lleva adelante junto con el fiscal Franco Picardi, centrada en las actividades del financista Elías Piccirillo. El empresario —exmarido de Jésica Cirio— se encuentra bajo prisión domiciliaria en Banfield, con tobillera electrónica, y fue procesado por haber fraguado un procedimiento contra otro financista, Francisco Hauque, a quien habría “plantado” cocaína.

Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Elías Piccirillo al momento de su detención

En este expediente se realizaron al menos seis procedimientos, incluida una orden de presentación de documentación en el propio Banco Central, donde se secuestraron celulares, notebooks, computadoras y otros soportes digitales.

Piccirillo es investigado además por sus operaciones como financista. Un sumario contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, reveló que en 2023 —en pleno cepo— vendió alrededor de 250 millones de dólares a otras entidades que no pudieron justificar el origen de los fondos. Según registros judiciales, entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de ese año, Arg Exchange compró y vendió 251.933.029 dólares, lo que implica un ritmo de operaciones cercano a los 768.000 dólares diarios.

“Hay vinculaciones con funcionarios del Banco Central de la gestión anterior”, señaló a La Nación una fuente judicial con acceso a la investigación. Mientras tanto, las causas continúan bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas medidas para determinar el alcance total de las maniobras y las responsabilidades penales de los involucrados.

