En medio de la polémica que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier Faroni reconoció el vínculo entre la empresa TourProdEnter y la organización dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia, aunque remarcó que la compañía mencionada es una "sociedad extranjera" con una "actividad comercial, lícita y de servicio" con la AFA.

"La empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística", explicó este domingo sobre la empresa registrada en Miami por su esposa, Erica Gillette, aunque sin hacer mención al presidente de la casa madre del fútbol argentino.

"Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA", detalló el exdirector de Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado oficial de TourProdEnter LLC.

Javier Faroni: "Un escenario de sospechas sin correlato objetivo"

El productor teatral también sostuvo que "las notas difundidas en distintos medios de comunicación exhiben un enfoque que, lejos de apoyarse en hechos ciertos, verificables o respaldados en actuaciones judiciales o administrativas, construyen un escenario de sospecha sin correlato objetivo".

Las declaraciones de Faroni surgen a modo de respuesta hacia la información difundida por La Nación, medio que indicó que TourProdEnter desvió dinero generado por su contrato con la AFA hacia presuntas empresas "fantasmas" mediante cuentas de otras sociedades registradas en Estados Unidos.

"No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo", remarcó Faroni y recordó que, "como empresa extranjera", la firma mencionada "cumple con la totalidad de los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad comercial".

Mediante el comunicado difundido, el productor teatral definió a TourProdEnter como "una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios, tal como lo ha hecho a lo largo de su historia".

"La empresa le paga a la AFA los fondos que le corresponden", aclaró y explicó que las liquidaciones "están respaldadas con el debido registro de cada una de las operaciones, en los libros comerciales y con un circuito de fondos absolutamente trazables".

"La gestión de la comercialización y gastos de una marca mundial como lo es el fútbol argentino es una tarea que desarrollamos con profesionalismo y nos encontramos respaldados por un permanente control y sistemáticas auditorias que dan sustento y transparencia a la gestión comercial que se desarrolla", sostuvo Faroni.

Para cerrar, el exdirector de Aerolíneas Argentinas concluyó: "Tomé la decisión de volver a enfocarme en todas mis actividades comerciales que desarrollo con absoluto reconocimiento y transparencia, desde hace 40 años en el rubro de las producciones artísticas, venta de tickets, comercialización de eventos y espectáculos en Argentina y el exterior".

AS.

LT.