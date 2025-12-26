Imputaron a “Chiqui” Tapia por una presunta deuda previsional millonaria en la AFA

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal por una presunta retención indebida de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social. La causa también alcanza a integrantes de la comisión directiva y analiza una deuda que, según los organismos de control, superaría los 19.000 millones de pesos.

La imputación fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente, que se encuentra en una etapa inicial, pero que podría derivar en nuevas medidas procesales a medida que avance la producción de prueba.

De acuerdo con la denuncia presentada por el área de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la AFA habría retenido durante los últimos dos años aportes previsionales y tributos correspondientes tanto a empleados propios de la entidad como a trabajadores vinculados a distintos clubes del fútbol argentino, sin efectuar su ingreso al Estado dentro de los plazos previstos por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que Tapia debe ser investigado no solo por su rol como máxima autoridad de la AFA, sino también por su responsabilidad directa en la administración de la clave fiscal de la asociación, un aspecto central en la gestión de las obligaciones tributarias y previsionales. Para la fiscalía, la estructura jerárquica de la entidad y la magnitud de los recursos que administra refuerzan la hipótesis de que las decisiones vinculadas al manejo de los fondos no pudieron haberse tomado al margen de la conducción central.

El requerimiento judicial remarca además que, dada la dimensión económica de la AFA y el volumen de los montos bajo análisis, la investigación no debería circunscribirse únicamente a la figura de Tapia. Por ese motivo, el fiscal consideró pertinente extender la pesquisa a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión, disposición o control de los recursos que hoy son objeto de cuestionamiento.

La deuda bajo análisis, estimada en más de 19.000 millones de pesos, corresponde a obligaciones previsionales y de seguridad social acumuladas en los últimos dos años. La hipótesis que investiga la Justicia apunta a determinar si existió una conducta sistemática de retención de aportes sin su posterior pago al Estado, una figura que, de comprobarse, podría configurar un delito de carácter penal.

El expediente avanza ahora en la etapa de instrucción, en la que el juez deberá evaluar las pruebas reunidas, solicitar nuevos informes y definir los próximos pasos procesales. En caso de confirmarse los hechos denunciados, la causa podría escalar y derivar en responsabilidades penales para las autoridades de la AFA involucradas, con especial foco en la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia.

