La Justicia profundizará la investigación sobre las sociedades detrás de la megaquinta de Pilar atribuida a Toviggino

El juez Marcelo Aguinsky, quien tiene a su cargo la causa por la megaquinta de Pilar, en la que se investiga presunto lavado de dinero y supuestos testaferros del tesorero de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Pablo Toviggino, citaría al nuevo titular de la DGI, Mariano Mengochea, para indagar sobre las sociedades comerciales involucradas.

La megaquinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, es el hilo del que tiran los denunciantes de la Coalición Cívica para llegar a Toviggino. La propiedad, que figura a nombre de Real Central SRL, anteriormente perteneció a Malte SRL y Central Park Drinks. Sin embargo, cuando se corren los velos societarios de las SRL, se descubren personas físicas que parecerían no tener la capacidad económica para justificar la tenencia del inmueble y los bienes de lujos que se encontraron en el allanamiento.

Luciano Pantano (30) y Ana Conte son algunos de los nombres que aparecen detrás de las sociedades, un monotributista que hasta hace poco tiempo adeudaba 2 millones de pesos y su madre, una jubilada. Ambos despiertan dudas en los denunciantes, que descreen que ellos puedan ser los verdaderos propietarios de la quinta con helipuerto, pileta, galpones y sectores adaptados para la actividad hípica y que fue vendida en 1.800.000 dólares. Además de los más de 30 autos de alta gama y colección encontrados en el allanamiento.

Megaquinta de Pilar.

“Esta es la escritura de la compra de la mega mansión de Pilar. Luciano Pantano (Central Park Drinks), le pagó a Mauro Javier Paz (Malte), ambos posibles testaferros de @TovigginoPablo, US$ 1.800.000 dólares en mayo de 2024. Ahora, seguramente, tratarán de justificar con que fue un blanqueo y vamos a poder saber de dónde sacó el monotributista esa cifra millonaria”, expresó el legislador de la CC, Facundo Del Gaiso en X.

“Y seguro que también podrá explicarle a la Justicia cómo hizo para mantener los 54 autos al día con patente y seguros, o cómo le paga los sueldos a empleados, veterinarios y hasta la alfalfa de los caballos de haras. O el combustible para los vuelos en helicóptero. Y tantas otras cosas que no cierran por ningún lado…”, agregó Del Gaiso.

Autos encontrados en la megaquinta de Pilar.

En el allanamiento también se encontraron elementos que estarían vinculados al tesorero de la AFA. NOTICIAS reveló que “el registro interno de un country lo ubica como residente permanente, con acceso irrestricto, junto a quienes figuran como dueños formales. También aparece el nombre de una de sus hijas en esa nómina. Dentro del predio se encontraron objetos que los investigadores interpretaron como señales de uso cotidiano: elementos vinculados a la AFA y una placa de Barracas Central dedicada a Toviggino. A eso se sumó el secuestro de cerca de 60 autos de alta gama, que abrió otra línea de investigación sobre el origen y la titularidad real de esos bienes”.

LM/DCQ

