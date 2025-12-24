La causa por presunto lavado en la compra de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino entró en secreto de sumario

La causa penal en la que se investiga por presunto lavado de dinero la compra de una mansión en Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, entró desde este martes en secreto de sumario. La medida implica que las partes ya no pueden acceder al expediente mientras se desarrollan nuevas diligencias.

Según informaron fuentes judiciales, la decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, luego de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien solicitó una serie de medidas de prueba tras la ampliación de la denuncia presentada por la Coalición Cívica.

El secreto de sumario suele disponerse cuando la Justicia considera necesario resguardar actuaciones que podrían verse comprometidas si las partes toman conocimiento anticipado. En este caso, algunas de esas medidas ya comenzaron a ejecutarse.

El martes por la noche, la Justicia allanó un estudio contable de Lomas de Zamora en busca de documentación vinculada a una contadora relacionada con Luciano Pantano, uno de los dueños formales de la vivienda. Pantano figura en operaciones de las empresas Malte SRL y Real Central SRL, señaladas en la compra y venta de la propiedad ubicada en Pilar. El estudio, compartido por varios profesionales, no arrojó resultados vinculados directamente con la investigación, indicaron las fuentes consultadas.

Además, se intentó realizar un operativo en una escribanía, aunque no pudo concretarse al constatarse que la persona buscada ya no trabajaba allí. Con la causa bajo secreto, se espera que se dispongan nuevas medidas en los próximos días.

En el marco de la investigación surgieron elementos que, para los investigadores, vinculan la vivienda con Toviggino. Durante un allanamiento se secuestraron un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central a su nombre. También se encontraron cédulas azules de vehículos —que habilitan a conducirlos— a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Otro de los puntos bajo análisis es un helipuerto de aproximadamente 30 por 30 metros ubicado en el predio. El juez Aguinsky solicitó información para determinar qué helicópteros, pilotos y pasajeros habrían ingresado al lugar en los últimos tiempos.

Con pocos días hábiles restantes en el calendario judicial, la expectativa es que el magistrado habilite la feria judicial de enero para continuar con la investigación durante el receso de verano en los tribunales.

