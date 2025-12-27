Dalbón negó imputaciones contra Tapia y la AFA y habló de “difamación mediática”

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salió a desmentir una publicación periodística que vinculó a la conducción del fútbol argentino con una supuesta imputación penal. Lo hizo a través de un extenso mensaje en la red social X, en el que negó la existencia de cualquier causa judicial y habló directamente de difamación.

Según planteó el letrado, la nota publicada por el diario Olé, perteneciente al Grupo Clarín, contiene “afirmaciones falsas, jurídicamente insostenibles y gravemente difamatorias”. En ese marco, fue tajante al afirmar que no existe imputación alguna contra Tapia, Pablo Toviggino ni contra la AFA.

“No hay causa, no hay imputación”

Dalbón detalló que no hay notificación judicial, acto procesal, llamado a indagatoria ni imputación formal contra ninguno de los mencionados. Subrayó que, de existir una imputación penal, deberían haberse activado una serie de mecanismos legales básicos, como la designación de defensores y la notificación de resoluciones, algo que —según remarcó— no ocurrió porque no hay expediente judicial en curso.

Desde su mirada, lo que se presentó como una imputación es en realidad una construcción mediática sin respaldo judicial, orientada a instalar sospechas sin sustento fáctico ni legal. “Convertir una operación mediática en una supuesta imputación penal no es periodismo: es difamación”, sostuvo.

Regularidad institucional

En su descargo, el abogado también defendió la situación institucional de la entidad que conduce Tapia. Aseguró que la AFA, su presidente y su tesorero gozan de plena regularidad institucional, administrativa y fiscal, y que no registran imputaciones penales de ningún tipo.

Dalbón aclaró además que, aun en el hipotético caso de existir alguna discusión administrativa o fiscal, eso no constituye un delito penal ni habilita —según su interpretación— la utilización de titulares que sugieran responsabilidades penales inexistentes.

Advertencia legal

El mensaje incluyó una advertencia directa hacia quienes difundieron la información. El abogado recordó que la reiteración de información falsa no la convierte en verdadera, pero sí puede generar responsabilidad legal. “Esa responsabilidad no se discute en redacciones, se discute en tribunales”, afirmó. Finalmente, Dalbón sostuvo que la salud jurídica e institucional de Tapia, Toviggino y la AFA es “intachable” y advirtió que, en cambio, la situación de quienes difaman “empieza a comprometerse seriamente”.