La investigación judicial por fraude, evasión y lavado de dinero que acorrala al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino, provocó un colapso institucional en el ente. Ahora se confirmaron las renuncias de dos pesos pesados de la justicia federal que integraban los órganos controladores del fútbol argentino: Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Ambos magistrados decidieron dar un paso al costado ante “la incompatibilidad que genera su doble rol” en medio de las sospechas que recaen sobre la dirigencia deportiva.

Barroetaveña, quien presidirá la Cámara de Casación Federal el próximo año, dejó la titularidad del Tribunal de Ética de la AFA. Por su parte, Pérez Curci, máximo referente de la Cámara Federal de Mendoza, abandonó su puesto en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas. Las salidas ocurrieron poco después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) solicitara formalmente a la Corte Suprema el cese de funciones de todos los jueces nacionales que ocupan sillas en los tribunales disciplinarios del fútbol.

Juan Ignacio Pérez Curci

El motivo central que precipitó estas renuncias radica en la posibilidad de que deban intervenir como conjueces de la Corte Suprema en las causas penales contra los directivos de la AFA. Dado que el máximo tribunal funciona actualmente con solo tres miembros (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), ante cualquier desacuerdo se deben sortear las vacantes entre los presidentes de las Cámaras Federales del país, cargos que ocupan precisamente los ahora renunciantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este movimiento no fue un hecho aislado, sino parte de una sangría que comenzó hace diez días. El juez federal de San Martín, Néstor Barral, fue el primero en irse del Tribunal de Disciplina, luego de negarse a firmar una resolución contra Juan Sebastián Verón en medio de la disputa política interna. A él se sumaron Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional porteño, y Esteban Mahiques, funcionario de Cancillería, desarmando de a poco la estructura de 26 jueces que la AFA supo ostentar para garantizar sus “movidas”.

Diego Barroetaveña

El escenario promete mayor inestabilidad para los próximos días, ya que fuentes judiciales adelantaron a Clarín que se esperan nuevas renuncias en cadena. La estrategia de Tapia de rodearse de miembros del Poder Judicial para dotar de prestigio y protección a los tribunales de la AFA comenzó a complicarse en el momento en que las causas penales contra la conducción del fútbol argentino tomaron velocidad en Comodoro Py.

Imputaron a “Chiqui” Tapia por una presunta deuda previsional millonaria en la AFA

Un entramado de poder bajo la lupa: Quiénes quedan y quiénes se van

A pesar de las bajas recientes, los tribunales de la AFA mantienen todavía una lista de integrantes con fuertes vínculos en el Poder Judicial y la política. El Tribunal de Disciplina continúa bajo la presidencia del escribano Fernando Mitjans, esposo de la ex ministra de Justicia Marcela Losardo, secundado por el camarista Sergio Fernández. En ese mismo cuerpo figura Jorge Ballestero, el ex juez federal que renunció a su cargo en 2018, junto a otros funcionarios.

Por el lado del Tribunal de Ética, la salida de Barroetaveña dejó una vacante sensible, aunque permanecen nombres como Ramiro González, fiscal federal de Comodoro Py, y Mario Kohan, de la Casación bonaerense. La estructura se completa con jueces federales de distintas provincias, como Ricardo San Juan de Tucumán y Pablo Morán de Formosa.

La situación expuso la fragilidad de este esquema de "doble camiseta". La presión de organismos como la ACIJ puso sobre la mesa el conflicto ético que supone que quienes deben investigar delitos federales sean, al mismo tiempo, subordinados o pares de los dirigentes investigados en el ámbito privado de la asociación. Con la lupa puesta sobre los manejos de fondos en la AFA, la permanencia de estos magistrados se volvió políticamente insostenible.

TC/DCQ