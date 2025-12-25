Plazo fijo: cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una herramienta muy recomendada para el pequeño ahorrista en pos de mantener su poder adquisitivo en pesos mes a mes y protegerlo frente a la inflación. Las tasas que ofrecen las distintas entidades financieras muestran algunas diferencias, por lo que elegir una entidad bancaria resulta crucial, ya que las variaciones en las tasas pueden generar diferencias importantes en los rendimientos obtenidos.

Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto se puede ganar con una inversión de $400.000 a 30 días

A la hora de hacer un plazo fijo, es importante saber que el rendimiento del mismo varía en función del tiempo elegido para constituirlo (30, 60 o 90 días). Además, otro punto importante a tener en cuenta es que en general, las tasas de interés (TNA y TEA) son superiores cuando la operación se efectúa mediante el home banking o app de la entidad, que cuando se hace de forma presencial en una sucursal.

A continuación, se detalla la ganancia estimada al invertir $400.000 en el periodo de tiempo más común, considerando las tasas de diciembre de 2025:

Con la inversión mínima de un mes, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 23,50% para la modalidad electrónica y del 20,50% para la sucursal.

Canal Electrónico: La ganancia por intereses es de $7.726,03​. El capital final será de $407.726,03. La Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 26,21%, mientras que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) es del 2,15%.

Sucursal: Los intereses ganados son de $6.739,73​. El monto total es de $406.739,73. La TEA es del 22,54%

Cuanto pagan los 10 principales bancos por un depósito a plazo fijo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), publica a diario los rendimientos que ofrecen los bancos públicos y privados para que los ahorristas puedan ver de manera rápida y sencilla donde les conviene colocar sus ahorros. Esta lista se aplica a los depósitos a 30 días.

- Banco Macro: 25% TNA

- Banco ICBC: 23,5% TNA

- Banco Nación: 23,5% TNA

- Banco Credicoop: 23% TNA

- Banco Comafi: 23% TNA

- Banco Provincia: 22% TNA

- BBVA: 21% TNA

- Banco Santander: 21% TNA

- Banco Galicia: 21% TNA

- Banco Ciudad: 20,5% TNA

Qué es un plazo fijo

Un plazo fijo es una opción para invertir en bancos o entidades financieras en donde el usuario deposita el dinero que desea por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este tiempo, conocido como el “plazo”, el dinero no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al final de este tiempo, el inversor recibe el monto original más los intereses generados.

La Tasa Nominal Anual (TNA), por su parte, es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras. Indica el porcentaje de interés que se cobrará o pagará por un producto, en un plazo de un año sin períodos de capitalización intermedio.

Cómo invertir en un plazo fijo a 30, 60 o 90 días

Primero, se debe ingresar a la cuenta de home banking del banco o entidad financiera. Si no se cuenta con una, se debe abrir con la documentación necesaria.

El paso siguiente es ir a la sección Inversiones.

Una vez ahí, se debe dirigir al apartado Plazo Fijo y darle click.

Ahí se selecciona el monto de dinero que se quiere invertir y el tiempo, por ejemplo: $700.000 a 30, 60 o 90 días.

Una vez elegido el monto de dinero y tiempo, se debe confirmar la operación y ya estará realizado el plazo fijo.

Cuando termine este período de tiempo, el banco o entidad financiera debe pagarle el dinero invertido junto con la tasa de interés (TNA) de diferencia.

