Por qué no conviene colocar los ahorros "ni en plazo fijo ni en letras” en este cierre de año

El economista, Lionel Fernández, en comunicación con Canal E, analizó el cierre del año en materia bursátil, el cual encuentra a las inversiones en Argentina atravesadas por la volatilidad del mercado, un dólar que comienza a despegarse de la brecha y un merval que intenta “salvar la ropa” en un contexto político y económico incierto.

Lionel Fernández habló sobre las chances de recuperación bursátil en el corto plazo. “Falta poca rueda, media jornada tenemos y después viene Navidad, que no hay rueda versátil”, afirmó, y agregó: “Iba a haber de acá el rally navideño y ya nos queda muy poca rueda”.

La dinámica del merval en los últimos años

Al describir la dinámica del índice líder, explicó: “El merval es una botella rusa, es de beta muy alto”. Además, precisó que, “la bolsa Argentina en el 2022 fue la bolsa que más creció en el mundo, en el 23 la que más creció en el mundo y en el 2024 la que más creció en el mundo”. Sin embargo, advirtió que, “el que cumplió enero de este año con toda la suba que hubo en estas últimas 15 jornadas, bursátiles, está bajo en el año”.

Sobre el comportamiento de los inversores, Fernández señaló que muchos optaron por estrategias defensivas. “Hemos tenido tasas de caución de 100% en un día, hoy está en 21%, se mantiene estable”, explicó. Sobre la misma línea, detalló: “Estamos apalancando en caución y poner bono, no sé, el PBI 26 que está dando arriba del 40%”.

Pérdida de relevancia en el plazo fijo a la hora de invertir

En ese sentido, recomendó alternativas frente al plazo fijo. “La gente le estoy diciendo que no coloque ni en plazo fijo ni en letras”, sostuvo. Asimismo, planteó que, “prefiero más este bono porque realmente el espectro es mucho más alto”.

Sobre el perfil bonero, el entrevistado afirmó: “El que es bonero le gusta eso, cobrar el cupón”. Sin embargo, aclaró: “No son los rendimientos de antes, porque es otra normalidad”. En este sentido, advirtió sobre el riesgo cambiario: “Acá sabés que pasa cualquier cosa y el dólar se te va de un día para el otro, $400 para arriba y se te fue todo el carry trade”.

Al analizar el contexto político, comentó: “Acá cada dos años, hay que votar, hay que votar, hay que votar, y ahí es donde uno ya, más que ser un analista financiero, es un analista político”.